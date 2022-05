‘Pantanal’: Na mansão, o clima esquenta entre os Juma e Jove

Depois de se recusar a transar com Juma (Alanis Guillen) no rio, Jove (Jesuíta Barbosa) não vai conseguir se segurar ao levar a protagonista da novela “Pantanal” para o Rio de Janeiro. Em breve, vem muita sedução na trama de Bruno Luperi.

No remake de "Pantanal", Juma se diverte ao andar de carro pelo Rio de Janeiro (Divulgação/Globo)

Em cenas que estão previstas para irem ao ar nesta sexta-feira (05), o casal protagonista chega na mansão da família Novaes sem avisar ninguém e “invade” a propriedade. Ao chegar na casa, Juma se espanta com a piscina, que ela vai chamar de pequeno rio, mas vai conhecer muitas outras coisas.

Ao entrar no casarão discretamente, já que não quer ser percebido pela família materna, Jove acaba não explicando muito bem as coisas para Juma, que sempre viveu sem quase nenhuma mordomia na tapera, e, com isso, ela acaba ficando incomodada com todo e qualquer detalhe da mansão.

Em "Pantanal", Juma e Jove tomam banho juntos (Divulgação/Globo)

Depois da piscina, Juma questiona o herdeiro de Madeleine (Karine Teles) e José Leôncio (Marcos Palmeira) se há animais na região: “Não é bem bicho... Mas é quase isso”, responderá Jove, ao falar da sua família.

Outro momento de choque cultural será na hora do banho. Juma nunca viu um chuveiro de perto e, também, nunca tomou banho quente e isso será uma das descobertas mais chocantes para a moradora do Pantanal.

Na novela "Pantanal", Juma e Jove se beijam no banheiro da mansão (Divulgação/Globo)

Ao entrar no box, Juma vai abrir demais o registro e o vapor de água quente vai tomar o cômodo: “Isso começou a cuspir fogo em mim”, dira a jovem apavorada.

Em seguida, Jove, que também está no banheiro, explica: “O chuveiro não está cuspindo fogo em você, Juma... Você só ligou a água quente. Olha, eu sei que vai ser estranho no começo, mas, daqui a pouco você se acostuma”, tranquilizará o fotógrafo. Depois da confusão, os dois tomam banho juntos e o clima esquenta ainda mais.

