‘Obi-Wan Kenobi’: Este será o confronto mais esperado pelos fãs de Star Wars

A série ‘Obi-Wan Kenobi’, anunciada em 2019, se passa dez anos depois de ‘Star Wars: Episódio III – A Vingança dos Sith’. O mestre Jedi se esconde em Tatooine, vigiando Luke Skywalker. Sua existência tranquila é abalada pela chegada dos Inquisidores Imperiais, mas há uma presença muito mais sombria.

A série estreia no Disney Plus em 27 de maio, trazendo de volta os atores Ewan McGregor e Hayden Christensen em uma verdadeira revanche desde seu último encontro.

No final de 2020, durante o Disney Investor Day, foi confirmado que Obi-Wan Kenobi e Darth Vader se enfrentarão novamente. Os presentes descreveram um Kenobi encapuzado empunhando seu tradicional sabre de luz azul lutando contra um Darth Vader totalmente blindado, agora carregando sua arma de lâmina vermelha da trilogia original.

A diretora de Obi-Wan Kenobi, Deborah Chow, admitiu a revanche: “[Nós] definitivamente veremos Obi-Wan e Darth Vader se enfrentarem novamente.” Ewan McGregor acrescentou: “Ter outro golpe um no outro pode ser bastante satisfatório para todos”.

O fato é que, a série mostrará Vader ainda em busca do seu ser vilão, por vezes ele é só um jovem raivoso e em outras um monstro assassino que massacra Obi-Wan na Estrela da Morte.

Em entrevista à EW, Deborah Chow disse: “Estamos com o personagem meio que no meio desse período. Ainda é Vader, obviamente, mas é um Vader que não está tão completamente formado quanto em ‘Uma Nova Esperança’”.

O confronto entre os dois é realmente o ponto central da série e os criadores estão fazendo um esforço para reinstalar o medo, a presença e a intimidação do vilão dos primeiros filmes de ‘Star Wars’.

A respeito do personagem-título, Joby Harold, escritor da série, disse que: “Parte da jornada do que ele passa é reconciliar esse passado e chegar a compreendê-lo e entender seu lugar nele. E essa jornada e os lugares que ele tem que ir emocionalmente e fisicamente, e algumas dessas batalhas que ele tem que lutar, têm muito a ver com enfrentar esse passado e entender quem ele era, sua parte em sua própria história, na história de outros”.