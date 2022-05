Netflix anuncia data de estreia da 5ª temporada de Cobra Kai. Saiba tudo!

Junto com a divulgação do primeiro trailer oficial da 5ª temporada de Cobra Kai, a Netflix confirmou a data de estreia dos novos episódios na plataforma: 9 de setembro. Veja o trailer abaixo.

O trailer em si começa após a vitória de Cobra Kai no All Valley Tournament, no final da 4ª temporada. Com Miyagi-Do Karate e Eagle Fang Karate fechando suas portas, o dojo Cobra Kai controlado por Terry Silver é o rei indiscutível do karatê no Valley e está apenas expandindo sua influência. Vendo como Johnny Lawrence está lidando com as repercussões de seus próprios erros, Daniel LaRusso pede ajuda a outro de seus ex-rivais, Chozen.

Sinopse oficial da 5ª temporada de Cobra Kai

Após os resultados chocantes do All Valley Tournament, Terry Silver está expandindo o império Cobra Kai e tentando fazer de seu estilo de karatê “No Mercy” o único jogo na cidade. Com Kreese atrás das grades e Johnny Lawrence deixando o karatê de lado para se concentrar em reparar os danos que ele causou, Daniel LaRusso deve pedir ajuda a um velho amigo. A quinta temporada de Cobra Kai estreia em 9 de setembro apenas na Netflix.

Para quem nunca assistiu Cobra Kai

Cobra Kai é a sequência do filme ‘The Karate Kid’, de Robert Mark Kamen, lançado em 1984. Trata-se de uma série de comédia-drama ambientada nas artes marciais. Josh Heald, Jon Hurwitz e Hayden Schlossberg produziram a série, que é distribuída pela Sony Pictures Television e distribuída pela Sony Pictures.

Ralph Macchio e William Zabka reprisam seus papéis como Daniel LaRusso e Johnny Lawrence, respectivamente, do filme de 1984 e suas sequências, ‘The Karate Kid Parte II’ (1986), ‘The Karate Kid Parte III’ (1988) e ‘The Next Karate Kid’ (1994).

Cobra Kai se passa 34 anos após os eventos de ‘The Next Karate Kid’ e continua de onde a série de filmes original parou (1994).

A primeira temporada estreou na Netflix em 14 de fevereiro de 2016.