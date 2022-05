Jojo Todynho aposta em look despojado e chama a atenção dos seguidores

Jojo Todynho é repórter do reality show "Túnel do Amor" (Reprodução/Rede Social)

Jojo Todynho aproveitou os poucos momentos de folga da “Dança dos Famosos” (Globo) para passear por um shopping do Rio de Janeiro. Como muitos anônimos, ela aproveitou ainda para fazer a famosa foto no espelho.

Na postagem desta quinta-feira (05), a funkeira esbanjou muito estilo, ao surgir usando um conjunto de top branco e saia marrom, combinando com uma sandália de salto e uma bolsa grifada. Na legenda da foto, ela colocou apenas um emoji de coração marrom.

LEIA TAMBÉM: Galã de ‘Pantanal’, Renato Góes estrela novela substituta de ‘Além da Ilusão’

Sem exagerar na pose, a foto espontânea de Jojo Todynho também foi elogiada pelos seguidores, que chamaram a famosa de meiga, linda e bela.

Jojo foi xingada?

A funkeira Jojo Todynho foi motivo de discussão no primeiro capítulo do “Power Couple Brasil 6″, apresentado por Adriane Galisteu, na Record TV. Na estreia, a famosa, que está na “Dança dos Famosos”, foi citada por dois participantes durante uma dinâmica.

No jogo, Gabi Augusto e Cartolouco abriram um envelope que pedia para colocar um casal de barraqueiros para dormir em uma barraca e, neste momento, o jornalista disse que Brenda Paixão e Matheus Sampaio eram os escolhidos. “Casal de barraqueiros? Vamos pôr Brenda e Matheus. Eles estavam no quarto montanha”.

Jojo Todynho virou meme durante o reality show "A Fazenda 12" (Reprodução/Record TV)

Depois, Cartolouco gritou que também estava no ‘modo louco’ após ter convivido com Jojo Todynho no reality show rural: “Vivi um mês com a Jojo Todynho e agora estou louco também. É isso!”, disse ele.

Ao ouvir a declaração, Brenda ficou irritada e avisou para não citar o nome da funkeira: “Não fala da Jojo, palhaço”. Mas, ele retrucou: “Seus barraqueiros”. Por fim, ela ameaçou começar uma briga: “O pau vai torar já que eu sou barraqueira”.

Além da “Dança dos Famosos”, Jojo Todynho também está no “Túnel do Amor”, novo reality show do Multishow. No programa, a funkeira é apresentadora os bastidores da atração apresentada por Marcos Mion.

LEIA TAMBÉM: Essas foram as opções antes de ‘A Favorita’ ir para o ‘Vale a Pena Ver de Novo’