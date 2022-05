Fotos revelam como será o cenário da nova temporada do ‘MasterChef Brasil’

No cenário do "MasterChef Brasil" (Reprodução/Instagram)

Faltam poucos dias para a 9ª temporada do “MasterChef Brasil” começar e, nesta quinta-feira (05), partes do cenário foram reveladas na rede social do reality show da Band.

Previsto para ir ao ar a partir de terça-feira (17) , às 22h30, o programa está de casa nova, já que as gravações estão acontecendo nos estúdios Vera Cruz, em São Bernardo do Campo, região metropolitana de São Paulo.

LEIA TAMBÉM: O que sabemos sobre a 9ª temporada ‘MasterChef Brasil’

Mas, ao que parece, o estilo do cenário segue o mesmo. Nas fotos, a cozinha continua com o temido relógio e as bancadas de madeira. Ao fundo, os cozinheiros amadores do “MasterChef Brasil 9″ continuam tendo acesso às prateleiras lotadas de equipamentos.

Além disso, o mercado continua sendo o lugar mais necessário para quem vai competir pelos prêmios e o título de campeão do “MasterChef Brasil”. Na lateral, o mezanino continua presente para quem for bem nas provas e conseguir escapar do desafio da eliminação.

Jacquin mais bravo

Desde a primeira temporada do “MasterChef Brasil”, o chef Erick Jacquin é um dos mais exigentes com os cozinheiros amadores que competem no reality show da Band e, recentemente, um vídeo deixou claro como ele vai se comportar na 9ª edição do programa de gastronomia.

No vídeo, postado no perfil oficial do programa, o chef francês disse que vai pegar pesado com os cozinheiros amadores: “Acho que eu vou ser mais duro, mais difícil, mais exigente e vou dar mais bronca. Eu vou apodrecer a vida dos competidores”, começou o famoso.

Erick Jacquin dá bronca no "MasterChef Brasil" (Reprodução/Band)

Em seguida, ele disse que os participantes do “MasterChef Brasil 9″ devem estar preparados, já que outras edições já foram ao ar e, por isso, todos sabem o que é pedido pelos jurados ao longo da temporada do reality show gastronômico.

“Eu espero que eles estejam preparados e que queiram aprender. Tem todo o tempo para aprender e se preparar. Quem quer fazer o ‘MasterChef’ hoje, deve saber onde vai. Ele sabe, ele conhece, ele assistiu e já viu. Então, o cara que vem aqui só para brincar vai sair fora rápido”, enfatizou Erick Jacquin.

LEIA TAMBÉM: Esses são os memes mais divertidos da primeira semana do ‘No Limite 6′