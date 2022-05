‘Doutor Estranho 2′: Saiba tudo sobre a sociedade Iluminati

'Doutor Estranho no Multiverso da Loucura'. Foto: Divulgação

‘Homem-Aranha: Sem Volta para Casa’ foi um grande marco para o MCU (da sigla Marvel Cinematic Universe), pois foi o primeiro filme a incorporar o conceito de multiverso. Mas, ‘Doutor Estranho no Multiverso da Loucura’, de Sam Raimi, que traz de volta Benedict Cumberbatch no papel titular, vai muito além.

Pelo que podemos supôr até agora, o filme tem personagens se aventurando em diferentes realidades do multiverso do MCU para combater uma nova ameaça que está colocando em risco todo o universo.

Uma das novidades que o filme traz são os Illuminati. No mundo real, os Illuminati estão frequentemente ligados a teorias da conspiração e muitos deles acreditam que controlam secretamente o mundo. A organização, que é mais frequentemente chamada de Illuminati, historicamente falando, foi criada em 1º de maio de 1776. Como o termo significa, os membros da organização eram pessoas instruídas ou com certo conhecimento mais profundo.

Por outro lado, os lluminati da Marvel, não tem séculos de existência. Na Marvel Comics, a organização dos Iluminati é formada por super-heróis, como a equipe dos Vingadores, só que permanecem em segredo.

Sua origem foi logo após a Guerra Kree-Skrull. Os Iluminati iniciais incluíam Tony Stark (representando os Vingadores), Reed Richards (representando o Quarteto Fantástico), Namor (representando Atlântida), Raio Negro (representando Inumanos), Doutor Estranho (Feiticeiro Supremo da Terra) e Professor Charles Xavier (representando mutantes).

O certo é que grupos de super-heróis detinham informações diversas sobre a Guerra Kree-Skrull e se tivessem se unido logo a guerra teria dado menos prejuízo.

No filme ‘Doutor Estranho no Multiverso da Loucura’, vemos Dr. Estranho sendo capturado e interrogado pelos Illuminati. Pelo menos um membro é o Professor Xavier, um líder mutante de talvez outro universo dentro do multiverso.

Há indícios também de um Homem de Ferro Superior, uma versão menos consciente do Tony Stark que conhecemos. Com toda certeza, a Marvel pode ter modificado a lista dos membros com a presença de outros heróis que vão surpreender nossa imaginação.

O Mordo que conhecemos ou sua versão no universo alternativo chamado Mestre Mordo também pode ser um membro da sociedade. De toda forma, não teremos que esperar muito para nos deparar com todas essas verdades.

‘Doutor Estranho no Multiverso da Loucura’ estreou dia 5 de maio nos cinemas brasileiros.