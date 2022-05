Disney+ bate o martelo: Conheça os atores que irão interpretar Annabeth e Grover na série de ‘Percy Jackson’

Os treinamentos nas dependências do Acampamento Meio-Sangue está cada vez mais próximo. Se você é um semideus, sugiro que prepare suas armaduras porque os filhos dos deuses do Olimpo e os sátiros já estão sendo revelados.

A Disney+ anunciou nesta quinta-feira (5) a dupla que irá trabalhar ao lado de Walker Scobbell, o intérprete de Percy Jackson revelado há algumas semanas. Leah Sava Jeffries e Aryan Simhadri darão vida aos personagens Annabeth Chase e Grover Underwood, completando o trio protagonista.

A obra do escritor Rick Riordan está passando por sua segunda adaptação, desta vez em um formato de série. A produção conta com a total participação do criador do universo de Percy Jackson, que tem compartilhado as novidades da trama em seu blog.

A produção da série

Em conjunto com o autor da saga, Jon Steinberg atua no roteiro, bem como James Bobin na direção. As filmagens ainda não possuem previsão de início, além da data de estreia que não foi decidida.

“O trabalho com o roteiro tem se desenvolvido bem. Nós temos roteiros praticamente prontos para nossos primeiros quatro episódios, e ainda vamos trabalhar bastante nos quatro restantes da primeira temporada”, escreveu Riordan em seu blog.

O autor da saga revelou que já está trabalhando no roteiro da primeira temporada, além de novas informações que serão disponibilizadas em breve.

A recepção do elenco nas redes sociais

Quando Rick Riordan revelou que Walker Scobbell seria o Percy Jackson de sua produção audiovisual, os fãs da saga elogiaram sua escolha. Diversos internautas comentaram sobre a escalação de Scobbell como um ponto positivo para a série.

Com a revelação de Leah Sava Jeffries e Aryan Simhadri não foi diferente. Um internauta fez a seguinte postagem no Twitter:

“Rick riordan disse: ‘Leah é EXATAMENTE como eu imaginei a Annabeth nos livros: inteligente, forte e corajosa, uma verdadeira filha de Atena com zero paciência para besteiras de um certo cabeça de alga’. Está dito! o cast de Percy Jackson merece respeito!”

“Ele é o nosso Grover todinho, gente. Eu vou chorar, mano. Tio Rick, muito obrigada, cara”, registrou outra internauta.