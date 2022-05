Benedict Cumberbatch: ‘Doutor Estranho 2′ é o “mais assustador de todos os tempos”

'Doutor Estranho no Multiverso da Loucura' Foto: Divulgação

Podemos definitivamente encaixar o filme no gênero de terror? Segundo Benedict Cumberbatch, algumas cenas podem ser consideradas de terror sim. ‘Doutor Estranho no Multiverso da Loucura’ tem um “tom mais sombrio”, disse o ator, do que qualquer outro filme da Marvel.

À Esquire Middle East, Cumberbatch afirmou: “Acho que quase definitivamente é o filme da Marvel mais assustador de todos os tempos. Eu diria que no sentido composto do pouco que sei é definitivamente um tom mais sombrio e, em termos de conselhos para levar crianças de uma certa idade, será proibitivo para certas pessoas de uma certa idade, porque é assustador.”

O filme começou a ser dirigido por Scott Derrickson, que anteriormente dirigiu ‘O Exorcismo de Emily Rose’ e ‘Sinistro’, bem como o primeiro ‘Doutor Estranho’. Derrickson supostamente se separou da equipe devido a certas diferenças criativas e o veterano da comédia de terror Raimi assumiu o filme.

‘Doutor Estranho no Multiverso da Loucura’ segue o acerto de contas de Strange consigo mesmo enquanto tenta consertar o multiverso.

Cumberbatch ao Empire Middle East, disse que “Existem muitos de seus cortes de zoom, close-ups e também o descuido dele. Às vezes, parece assistir a um filme antigo de Sam Raimi. Há um pontapé de nostalgia nisso, que eu acho divertido às vezes, bem como sombrio e bastante assustador. Eu não diria que é um filme de terror arrepiante, mas definitivamente há momentos que fazem você pular, definitivamente momentos que se encaixam no gênero de terror. Há muito horror de choque, pois este é um filme de Sam Raimi, em tom e execução”.

“É assustador algumas vezes e assustador em outras. Não se sabe o que você encontrará no multiverso. É dentro desse desconhecido que existe suspense e escuridão, uma ferramenta para excitar o medo do público”, disse o diretor da trilogia ‘Evil Dead’ e original ‘Homem-Aranha’ ao Fandango.