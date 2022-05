Atriz de ‘Anatomia de um Escândalo’ vê paralelo com sua própria história

A minissérie “Anatomia de um Escândalo” permaneceu como uma das produções da Netflix mais assistidas no Brasil durante as últimas semanas. Para a atriz Sienna Miller, a história de Sophie é muito parecida com sua própria experiência de vida.

“Eu achei estranho que eu estava meio atraída por isso [pelo enredo da série]. Acho que foi uma forma de turismo psicológico, foi uma coisa interessante me colocar de volta a essa situação”, disse Miller, em entrevista ao programa “Sunday Today”, da emissora estadunidense NBC.

A atriz se referia ao caso de traição que viveu em 2005, quando namorava o também ator Jude Law (”Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore”). Sua personagem na série da Netflix também é uma esposa traída.

“Eu me sinto mal por trazer isso à tona, mas há tantos paralelos claros entre o que eu experimentei e o que ela passa, então acho que é inevitável que falemos sobre isso”, completou.

“Anatomia de um Escândalo” conta a história da privilegiada vida de Sophie Whitehouse (Sienna Miller), esposa de um político poderoso. Quando um escândalo vem à tona, a vida dele começa a desmoronar, visto que está sendo acusado de um crime chocante.

Assista ao trailer:

Estreias da Netflix em maio

O destaque do mês vai para a aguardada quarta temporada da série “Stranger Things”. Ela será dividida em dois volumes e, nesta primeira parte, a referência é o cinema de terror dos anos 1980, adicionando camadas mais sombrias e de ação à série - saiba mais.

Tem também a terceira temporada de “Quem Matou Sara?”, que deve solucionar os novos mistérios revelados no final da segunda temporada - que sugeria mais do que um assassino.

Após o sucesso de “A Sogra que te Pariu”, Rodrigo Sant’Anna traz mais uma novidade ao catálogo da Netflix, com o especial de humor “Rodrigo Sant’Anna: Cheguei!”, no qual o comediante interpreta cinco personagens diferentes para contar a história da própria vida.

Outra produção nacional que promete chamar a atenção é “Irmandade”, série protagonizada por Seu Jorge que chega a sua segunda temporada.

Leia também: Esta é a diferença entre o filme e o livro de ‘365 Dias: Hoje’