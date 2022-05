Sessão da Tarde: Igreja que aparece em ‘Licença para Casar’ foi modificada para filme

Mandy Moore, a estrela das comédias românticas nos anos 2000, se encontra com um dos atores mais queridos de “The Office”, John Krasinski. Essa reunião acontece em “Licença para Casar”, filme escolhido pela TV Globo para a “Sessão da Tarde” desta quinta-feira (5), a partir das 15h30.

O longa conta a história do casal Ben Murphy (Krasinski) e Sadie Jones (Moore). Eles estão noivos e querem se casar na Igreja St. Augustine, como é tradição na família dela.

Contudo, o reverendo Frank (Robin Williams) faz uma exigência: que ambos façam um curso de preparação para noivos. As aulas são bem esquisitas e invadem a privacidade do casal, o que coloca em risco o relacionamento deles.

A Igreja St. Augustine do filme existe na vida real: trata-se da Primeira Igreja Congregacional de Long Beach, na Califórnia. Ela pertence a United Church of Christ (UCC), uma denominação protestante do Cristianismo nos Estados Unidos.

O interior dela é utilizado para compor o templo do filme. Contudo, para aparecer em “Licença para Casar”, a igreja precisou passar por uma pequena modificação.

No templo original, as janelas da parte de trás contam com vidraças transparentes. Para causar o efeito esperado pela equipe de arte do filme, foram colocados pedaços de géis coloridos nas vidraças, para se parecerem com vitrais.

Outro detalhe importante é que luzes foram colocadas atrás desses “falsos vitrais”, para preencher a cor e iluminar as áreas mais escuras do templo.

A Primeira Igreja Congregacional de Long Beach foi fundada em 1888, mas passou por uma série de reformas, que foram concluídas em 1914. Por sua fachada bem característica, ela é considerada um patrimônio histórico da cidade de Long Beach.

Ela é reconhecida por seu longo histórico de ativismo social: ela conta com diversos programas de assistência a pessoas pobres e desempregadas. Além disso, desde 1992 abraça pessoas LGBTQIA+, tendo atualmente quase metade de seus membros como parte da comunidade.

