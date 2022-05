Sabrina Sato explica o que a motivou a sair da Record TV: ‘me desapegar’

A apresentadora Sabrina Sato abriu o jogo sobre seus motivos para deixar a Record TV, após oito anos na emissora de Edir Macedo. Para ela, a oportunidade oferecida pelo Grupo Globo foi chance de expandir seus horizontes.

“Era importante eu me desapegar de várias máscaras, personagens e vícios que eu tinha para poder começar esse novo programa, porque só desapegando você vai se abrindo para o novo e descobrindo coisas novas que você é capaz de fazer”, disse ela, em entrevista ao portal Notícias na TV.

A fala faz referência direta ao novo programa de Sabrina Sato no GNT, “Desapegue se for Capaz” - o terceiro na emissora. Ele estreia na próxima sexta-feira (6), às 21h45.

Vale lembrar que Sabrina estreou na própria TV Globo, ao participar da terceira edição do reality show “Big Brother Brasil”. Trocar de emissora representa para ela um novo desafio, que ela resolveu assumir - com apoio da diretoria da Globo.

“Eu precisava correr esse risco, precisava apostar em mim e acreditar que ia dar certo”, declarou ao site.

Sabrina Sato está no quadro de funcionários do Grupo Globo desde o final de março. Ela foi recebida com toda pompa pela nova casa, com direito a matéria especial no “Fantástico”. A apresentadora já estreou na bancada do programa “Saia Justa”, no GNT, e agora, ganha um reality show no mesmo canal, “Desapegue se for Capaz”, que estreia neste mês de maio.

Na atração, os participantes terão uma transformação em suas vidas, através da reorganização das suas próprias casas, unindo decoração, arrumação e sustentabilidade. A primeira temporada deverá ter 10 episódios, com exibição semanal.

“Vocês sabem que eu não sou a pessoa mais organizada do mundo, mas vocês vão ficar chocados com a quantidade de coisa que a gente acumula em casa sem se dar conta! Vamos reorganizar e transformar não só a casa, mas a vida de cada família”, declarou Sabrina, em post nas redes sociais.

