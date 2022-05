Novo trailer de ‘House of the Dragon’ mostra os dragões em ação

'House of the Dragon'. Foto: Reprodução

Os fãs de GOT foram pegos de surpresa nesta quinta-feira, 5, com a divulgação de um novo trailer e pôsteres de ‘House of the Dragon’, que ganhou um título no Brasil como ‘A Casa do Dragão’. A série, uma pré-sequência de ‘Game of Thrones’ chegará ao streaming e ao canal de TV em 21 de agosto.

Havia dúvidas sobre se dragões apareceriam de fato na nova trama, mas a dúvida virou certeza com o trailer divulgado hoje. Veja abaixo.

‘House of the Dragon’ se passa duzentos anos antes dos acontecimentos de ‘Game of Thrones’ e se concentra na história da Casa Targaryen e em como eles governaram o continente de Westeros com a ajuda de poderosos dragões.

Anteriormente, em março, a HBO já tinha anunciado a data de estreia.

Junto com o novo trailer, a HBO lançou novos pôsteres também. Veja.

Emma D’Arcy será a princesa Rhaenyra Targaryen, uma guerreira que deve provar que é digna do nome Targaryen só porque nasceu mulher.

Príncipe Daemon Targaryen, interpretado por Matt Smith, é o irmão mais novo de Viserys, e o próximo na fila para assumir o trono. Ao contrário de Viserys, diz-se que Daemon tem sangue de dragão verdadeiro em suas veias, o que o torna tão perigoso quanto impulsivo.

O rei Viserys Targaryen é interpretado pelo ator Paddy Considine e é um bom homem que terá dificuldade em manter o trono devido à sua bondade.

O ator Rhys Ifans interpreta Otto Hightower, a Mão do Rei, que é leal aos Targaryen e à ordem em Westeros.

A filha de Otto, Alicent, é interpretada por Olivia Cooke e descrita como uma astuta jogadora política que se aproximou do rei.

Lord Corlys Velaryon, interpretado por Steve Toussaint, é chamado de a “Serpente do Mar”, o aventureiro mais famoso da história de Westeros.

O elenco principal de ‘House of the Dragon’ é composto ainda por Fabien Frankel, como o guerreiro dornês Sor Criston Cole, e Sonoya Mizuno como Mysaria, uma estrangeira que se torna uma improvável aliada do trono.