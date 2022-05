Marido de Jojo Todynho é acusado de homofobia e esclarece briga com influencer

Oficial do exército Lucas Souza é acusado de homofobia (Reprodução/Instagram)

Lucas Souza, marido de Jojo Todynho, está envolvido em uma nova polêmica. Desta vez, o militar do exército está sendo acusado de homofobia por um influenciador digital de Belo Horizonte. No entanto, o Lucas negou as acusações.

Desde que casou com a funkeira, Lucas Souza viu sua vida deixar o anonimato para começar a ser alvo de críticas e acusações. Nesta semana, Lucas se viu envolvido em uma briga com Darlan, um influenciador digital de Minas Gerais, que teria sido alvo de comentários homofóbicos em seu direct do Instagram.

A briga entre eles teria começado após Darlan ter, supostamente, publicado críticas a Jojo Todynho em suas redes sociais. Ao saber disso, Lucas Souza não teria gostado das afirmações usadas pelo influencer e usou as redes sociais para defender sua esposa.

Mas, o influencer mineiro afirmou, por meio de seu perfil no Instagram, que acabou sendo ofendido pelo marido de Jojo Todynho por ser gay: “Eu deveria ter gravado para mostrar a vocês o quanto um gay é ofendido por ser gay. Vocês nunca me viram aqui levantando militância, porém por causa de um comentário mero que fiz, expondo minha liberdade de expressão, este senhor veio a me ofender.”, disse Darlan.

Em entrevista concedida ao portal ‘Em Off’, o marido de Jojo decidiu falar sobre as acusações de homofobia e negou que tenha feito qualquer comentário desrespeitoso: “Apenas respondi um comentário preconceituoso que ele teve com minha esposa.”, disse Lucas Souza.

O oficial do exército comentou ainda que o influenciador digital excluiu o comentário que criticava Jojo e voltou a negar que as ofensas homofóbicas: “Nenhum momento fui homofóbico ou comentei sobre orientação dele, tenho muito respeito pela comunidade “, afirmou Lucas.

Lucas Souza e Jojo Todynho ficaram noivos em 2021, depois que a funkeira assumiu o relacionamento publicamente. Após cinco meses de namoro, eles se casaram em uma cerimônia apenas para amigos e familiares.

