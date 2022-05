Lucélia Santos fala sobre deficiência auditiva do filho, Pedro Neschling: ‘Grande mistério’

Lucélia Santos falou sobre os desafios de entender o que causou a surdez do filho, Pedro Neschling (Reprodução/Instagram)

A atriz Lucélia Santos falou sobre os desafios de entender o que causou a surdez do filho, o roteirista Pedro Neschling, que recentemente revelou ser deficiente auditivo. Por conta da condição, o rapaz, que chegou a integrar o elenco de novelas de sucesso como “A Cor do Pecado” (2004) e “Joia Rara” (2013), deixou de atuar.

Em entrevista a Patricia Kogut, do jornal “O Globo”, Lucélia contou que a perda auditiva do filho, que hoje tem 39 anos, surgiu quando ele entrava na juventude.

“A surdez do Pedro é um grande mistério para ele e para mim. Ele não tinha problemas até a adolescência. Isso surgiu depois, na juventude. Até hoje nós não conseguimos imaginar, nem ele nem eu, como foi que isso ocorreu, quais foram as causas... Uma surpresa é que o desenvolvimento foi muito rápido. No início, ele tinha uma pequena perda auditiva e só. E foi ficando acentuada”, afirmou a atriz.

Segundo ela, apesar das dificuldades enfrentadas, Pedro passou a falar da surdez com clareza nas suas redes sociais, com o objetivo de alertar outras pessoas sobre o problema de saúde e os desafios enfrentados por quem não escuta.

“Hoje ele usa aparelhos auditivos nos dois ouvidos. E como ele é uma pessoa engajada, sensível e inteligente, decidiu usar essa questão para alertar as pessoas que estiverem passando pelo problema. Inclusive, em crianças, é muito difícil detectar”, ressaltou Lucélia.

Deficiência ‘invisível’

No seu Instagram, Pedro Neschling costuma compartilhar o seu dia a dia e os desafios que enfrenta com a deficiência auditiva, que ele chama de “invisível”.

“Sempre repito que é muito difícil para as pessoas entenderem a surdez porque é uma deficiência invisível. Você não olha pra um surdo e entende visualmente que aquela pessoa na sua frente, aparentemente com tudo igualzinho a você, tem uma deficiência que atrapalha muito seu cotidiano. Quando eu digo para os outros que sou surdo, muita gente ri achando que é piada — não por maldade, mas por não conceber isso como uma possibilidade”, contou ele em uma postagem.

“Eu uso aparelhos auditivos nos dois ouvidos. E aí começa uma saga que só quem vivencia entende: o ajuste desses bichinhos. Tentando explicar de maneira simples, basicamente os aparelhos amplificam as frequências específicas que a pessoa não ouve”, destacou o rapaz em outra publicação.

LEIA TAMBÉM:

Ana Maria Braga agradece carinho após se engasgar no ‘Mais Você’: ‘Achei que ia morrer ao vivo’