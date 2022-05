Khloé Kardashian elogia Anitta ao revelar conversa durante o Met Gala: ‘Tão querida’

A participação da cantora Anitta no Met Gala 2022, baile beneficente realizado na noite de segunda-feira (2) no Museu Metropolitan, em Nova York, continua rendendo. Após revelar uma longa conversa com o ator Leonardo DiCaprio e ser criticada nas redes sociais pelo presidente Jair Bolsonaro, agora a funkeira foi citada por Khloé Kardashian.

A conversa foi revelada pela estrela do reality show “The Kardashians”, que não poupou elogios a brasileira ao ser questionada por uma seguidora:

“Você falou com a Anitta no MET?”. Sem hesitar, ela disparou: “Sim [conversei]! Ela é tão querida! Ela é deslumbrante e doce”, afirmou Khloé.

I did!!! She’s such a sweetheart!!! She is stunning and sweet https://t.co/ylDrIaLl9N — Khloé (@khloekardashian) May 5, 2022

Essa foi a segunda participação da cantora brasileira no baile beneficente. No ano passado, ela como convidada do estilista de sapatos brasileiro Alexandre Birman.

Desta vez, ela usava um vestido exclusivo da Moschino, assinado pelo estilista Jeremy Scott. No caminho para o evento, ela se divertiu em um ônibus da marca ao lado da rapper Megan Thee Stallion (veja abaixo).

AMO! Megan Thee Stallion e Anitta no ônibus da Moschino indo para o #MetGala

pic.twitter.com/oT5K8aabfi — Megan Stallion Brasil (@meganstallionbr) May 2, 2022

Leonardo DiCaprio e Bolsonaro

Ainda no Met Gala, Anitta contou que “passou horas” conversando com Leonardo DiCaprio sobre as eleições no Brasil. Na ocasião, eles falaram sobre a importância dos jovens tirarem título de eleitor.

“Ontem [segunda-feira] eu passei horassss com o @LeoDiCaprio falando sobre a importância dos jovens tirarem seu título de eleitor. Está na reta final. Vocês sabiam que ele sabe mais sobre a importância da nossa floresta Amazônica do que o presidente do Brasil? Pois sabe”, disse a cantora.

E não demorou até que o presidente Jair Bolsonaro reagisse. Mesmo bloqueado pela cantora nas redes sociais, ele compartilhou em seu Twitter uma captura de tela de um tweet da Anitta e ironizou:

“Fico feliz que tenha falado com um ator de Hollywood, Anitta, é o sonho de todo adolescente”, escreveu o presidente.

