Ex-BBB Larissa fala sobre novo amor e investe em mudança de visual após o reality: ‘Perdi 5 quilos’

A ex-BBB Larissa Tomásia, de 25 anos, diz que tem colhido bons frutos após sua passagem pelo BBB22, da TV Globo. Entre eles está o surgimento de um novo amor e a uma mudança de visual, com a perda de 5 quilos.

“Entrei no BBB solteira, mas meu coração, no momento, pertence à uma pessoa... Porém, estou focada no meu trabalho. Quem sabe, no futuro”, disse ela em entrevista ao site Gshow.

A pernambucana conta que já fez uma mudança na aparência física. ”Depois do BBB, realmente dei um tapa no visual. Coloquei extensão capilar, dei uma iluminada no cabelo, troquei minhas facetas e também perdi 5 quilos... A xepa até que fez bem, viu?”, disse ela.

Larissa foi a sexta eliminada do BBB22, com 88,59% dos votos do público. Ela entrou no jogo três semanas após seu início, pela Casa de Vidro, e ficou apenas 16 dias no programa. Mesmo assim, ela diz que realizou um sonho e agradece por tudo o que viveu no reality show.

“Era meu sonho entrar no Big Brother Brasil. E eu realizei esse sonho. Foram apenas duas semanas na casa, eu queria ter ficado mais”, destacou a ex-sister.

Com quase um milhão de seguidores nas redes, Larissa falou sobre como lida com os comentários negativos e os haters.

“Como as pessoas dizem, internet é uma terra sem lei, as pessoas acham que podem fazer o que bem entender, sem pensar nas consequências que podem causar no outro. Esse universo de haters é triste e cheio de maldade. Mas aprendi a abstrair os comentários negativos”, disse ela.

