Ex-BBB Eliezer deixa de ser pé-frio e ganha surpresa de R$ 200 mil

Eliezer Neto ficou marcado como um dos mais azarados do “BBB 22″, mas fora do reality show da Globo o designer carioca está cheio de sorte e ganhando alguns prêmios que não foram garantidos no programa.

Recentemente, o ex-brother ganhou um carro novinho, com teto-solar e avaliado em R$ 200 mil. O veículo foi uma surpresa para Eli, que estava fazendo a publicidade de uma concessionária de automóveis.

O ex-BBB usou as redes sociais para comemorar o presente que ganhou e tirou onda com a fama de azarado do reality show da Globo: “Acabei de ser trolado. A trolagem foi grande. Eu ganhei um carro. Não ganhei nenhuma prova no ‘BBB’. Estou falando de dentro do meu carro. Tem até teto solar. Não estou acreditando”, disse ele nos stories.

Eliezer Neto, que acabou perdendo seu carro durante o “BBB 22″, contou como o presente de luxo foi dado: “Me chamaram na loja para fazer uma proposta de contrato de publicidade. Cheguei aqui, fui apresentando a história da loja, aí de repente, o cara falou entra nesse caro... quando eu sai: presente. Eu ganhei um carro! Tô gostando de ser famoso”.

Vale destacar que ao sair do “BBB 22″, Eliezer também mostrou ser uma pessoa de sorte ao ser convidado para curtir os desfiles de Carnaval em cinco camarotes na Sapucaí, no Rio de Janeiro.

Quase finalista do programa, já que estava no Top 4, o ex-BBB foi requisitado por muitas marcas e espaços VIPs do sambódromo do Rio de Janeiro e para dar conta dos compromissos, ele passou a madrugada trocando de camisetas.

Internet se diverte com memes sobre azar de Eliezer em prova do 'BBB 22' Redes sociais (Reprodução)

Como muitos famosos, Eliezer Neto tirou fotos com os fãs e reencontrou outros ex-participantes do “BBB 22″, como Eslovênia, Lucas e Linn da Quebrada, ou seja, ele deixou a fama de pé-frio no reality show da Globo.

