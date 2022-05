Estas são as respostas que esperamos na 4ª temporada de ‘Stranger Things’

‘Stranger Things’ é uma viagem aos anos 80 e os novos episódios da 4ª temporada estão sendo ansiosamente aguardados pelos fãs. A primeira parte da temporada estreia dia 27 de maio e a segunda parte em 1º de julho respectivamente.

Os criadores do sucesso da Netflix, os irmãos Duffer, esclarecem que a história se tornou muito maior do que o esperado, com os episódios da nova temporada tendo quase o dobro do tempo normal. Eles ainda deixaram aberta a possibilidade da criação de uma série spin-off após a temporada final, se houver uma ideia forte o suficiente para isso.

Ross Duffer, em entrevista ao Deadline, explica: “Quando fizemos a primeira temporada, a Netflix continuou dizendo ‘Você pode explicar toda essa mitologia para nós?’ Então escrevemos este documento gigante de 20 páginas, que falava sobre tudo em termos do que estava acontecendo e o que exatamente era o Mundo Invertido. Mas nesta temporada, nós realmente queríamos entrar nisso e [revelar] algumas dessas respostas. Mas para fazer isso corretamente, precisávamos de tempo, então ficou cada vez maior.”

Os trailers e pôsteres do filme levam os espectadores para quatro grandes histórias, que inevitavelmente levam ao Mundo Invertido, onde provavelmente passaremos mais tempo do que antes.

Um grupo está na casa assombrada, incluindo Nancy (Natalia Dyer), Robin (Maya Hawk), Steve, Dustin (Gaten Matarazzo), Erica (Priah Ferguson), Max e Lucas (Caleb McLaughlin). Nesta casa parece que algo terrível aconteceu com a família que lá morava nos anos 50. Há um misterioso relógio de pêndulo. Será algo demoníaco? Isso pode responder quando e como Hawkins se tornou o epicentro do Mundo Invertido.

Enquanto isso, nosso adorado policial local Hopper está no deserto nevado e certamente jogará luz sobre o envolvimento russo no Mundo Investido. No trailer, o vemos construindo uma ferrovia com outros prisioneiros. Joyce e Murray se juntarão a ele. Aqui a questão é se existem outros portões fora de Hawkins, além do motivo pelo qual os russos construíram uma fazenda Demogorgon no meio do nada.

O pôster onde vemos Jonathan (Charlie Heaton), Will (Noah Schnapp), Mike (Finn Wolfhard) e um novo personagem chamado Argyle (Eduardo Franco) num subúrbio da Califórnia nos traz algumas perguntas. Além disso, o último trailer divulgado nos mostra uma perseguição de carro, ação militar no deserto e uma explosão. Há homens de terno arrastando Eleven, então o que o governo tem a ver com tudo?

Certamente haverá uma conexão significativa entre o Mundo Invertido e a Guerra Fria. Como em ‘Game of Thrones’, os irmãos Duffer irão mostrar uma guerra entre as pessoas enquanto forças obscuras ameaçam destruir toda a humanidade.