‘Doutor Estranho 2′: Tudo o que você precisa saber antes de ir ao cinema

Mas, o que é o multiverso quando se trata de filmes da Marvel? Bem, depois do cenário montado em ‘Homem-Aranha: Sem Volta para Casa’, de 2021, temos a certeza de que continuaremos a conviver em mundos paralelos com os heróis do MCU (da sigla em inglês Marvel Cinematic Universe).

Talvez, o Vigia, personagem da série animada do Disney Plus, ‘E se…?’ possa explicar essa conexão espaço-realidade: “É um prisma de infinitas possibilidades, onde uma única escolha pode se ramificar em infinitas realidades, criando mundos alternativos daqueles que você conhece.”

‘Doutor Estranho no Multiverso da Loucura’ será lançado nos cinemas em 5 de maio e nós montamos um detalhamento do multiverso para ajudar os fãs a se prepararem para o desenrolar dessa aventura.

Tudo começa com a abordagem da Marvel sobre viagens no tempo. Essa abordagem foi revelada há décadas nos quadrinhos: em ‘Marvel Two-in-One’ nº 50 de 1979, Reed Richards, do Quarteto Fantástico, estava deixando claro para os leitores e seus colegas super-heróis que: “Qualquer mudança que você fizer no passado resulta em outra realidade – uma nova causado por sua presença”.

Hulk (Mark Ruffalo) esclarece em ‘Vingadores: Ultimato’, que “Mudar o passado não muda o futuro. (…) Pense nisso. Se você viajar para o passado, esse passado se tornará seu futuro e seu antigo presente se tornará o passado, que agora não pode ser alterado por seu novo futuro”.

Em ‘Loki’ (2021), vemos o personagem principal alterando sua própria linha do tempo e desaparecendo com a Joia do Espaço, apresentando aos espectadores os Guardiões do Tempo, seres cósmicos que lutam destruir linhas de tempo alternativas, para reduzir o Multiverso a “Linha Sagrada do Tempo”. Encontramos Ultron no fim da temporada 1 de ‘E se…?’ invadindo a casa do Vigia, espaço fora de todas as realidades, mas do qual todas podem ser invadidas.

No grupo de super-heróis que tentam impedir as invasões de Ultron está uma versão do Doutor Estranho que, na tentativa de ressuscitar sua namorada morta, foi corrompido pela magia negra.

Se essa versão alternativa do Doutor Estranho for a mesma de ‘E se…?’, a Marvel nos traz uma conexão inesperada entre uma série que existia totalmente separada do MCU e a linha do tempo que apresenta os Vingadores e outros heróis que o público passou a amar.