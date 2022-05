Dado Dolabella compartilha vida na natureza em Chapada dos Veadeiros “Senti o tal chamado e aqui estou morando”

No dia 8 de fevereiro deste ano, Dado Dolabella compartilhou um vídeo em suas redes sociais, acompanhado de um texto falando sobre sua reconexão com a natureza. O ator se mudou para Alto Paraíso, em Goiás, uma cidade turística repleta de cachoeiras, na Chapada dos Veadeiros.

“Na cidade grande jamais tive o privilégio do meu relógio biológico estar cem por cento sincronizado com o da natureza. Naturalmente”, escreveu o ator em sem Instagram.

Dolabella também falou sobre a rotina na qual está vivenciando ao ter mais contato com a vida próxima à natureza.

“Acordar com o show das araras, dos periquitos, dos passarinhos, dos tucanos fluindo ao som das águas, as cinco e meia da manhã pra contemplar toda beleza e o esplendor que é o nascer de um novo dia”, declarou ele.

O ator, que é vegano há sete anos, falou sobre seu consumo de alimentos naturais e os banhos nus que têm tomado nas cachoeiras.

“Poder beber a água que sai de qualquer torneira. Sem medo. Sabendo que está se nutrindo de pura vida, sem flúor, cloro, alumínio e vários outros metais pesados. Todo dia. Não tem preço”, disse Dolabella.

“‘Tá' sendo um detox e tanto. Hoje, tenho o tempo perfeito ‘pra’ meditar, yogar, preparar a refeição, viva, germinando tudo com a energia do Sol, da terra, da água e do ar ainda limpos, puros, em um local sagrado, que fica sobre uma enorme placa de cristal de quartzo”, continuou.

Dado Dolabella continua no meio de polêmicas

De acordo com uma coluna do Metrópoles, Dado Dolabella foi o pivô de separação entre a cantora Wanessa Camargo e o empresário Marcus Buaiz.

Wanessa e Dado, que viveram um romance em 2000, teriam se encontrado na cidade onde o ator está vivendo.

Segundo a coluna, aquela teria sido a gota d’água para a separação entre a cantora e Marcus. Contudo, o casal anunciou o término nas redes sociais e afirmaram que aconteceu de forma pacífica.

Outra polêmica envolvendo o nome do ator é que ele se recusou a tomar a vacina contra a Covid-19 no ano passado, alegando que esperará um antivírus vegano. Ao ser criticado, ele negou ser negacionista. Dado disse que não se imunizaria com a vacina por conta dos testes realizados em animais.

“É bom deixar claro que não sou anti vacina. Muito menos negacionista. Sou anti crueldade, só quero que não seja produzida através do sofrimento dos inocentes. A cura não virá da dor de ninguém. Por isso me recuso a ingerir uma substância que veio do sofrimento animal criado por uma indústria que nunca quis promover a cura de nada”, declarou.