Ator de ‘Doutor Estranho 2’ defende personagem de comentários homofóbicos

Antes mesmo de chegar aos cinemas, ‘Doutor Estranho no Multiverso da Loucura’ já foi proibido de ser exibido em países como Arábia Saudita, Egito e China. Isso se dá pelo fato do filme apresentar uma super-heroína gay. America Chavez, interpretada pela atriz de 14 anos Xochitl Gomez, faz sua estreia no universo Marvel no filme que estreia dia 5 de maio nos cinemas brasileiros.

O fato gerou muitos comentários homofóbicos nas redes sociais e, sobre eles, o ator Benedict Wong, que interpreta o Feiticeiro Supremo no MCU (da sigla em inglês Marvel Cinematic Universe) defendeu a personagem e a atriz: “Eles deveriam sentir uma profunda vergonha do que estão fazendo”.

O ator se referiu aos ataques de ódio que Xochitl Gomez vem sofrendo na Internet. America Chavez é uma heroína dos quadrinhos. Ela é uma adolescente que vem de outro universo conhecido como o Paralelo Utópico e pode viajar entre as dimensões abrindo portas com socos.

“Todos nós temos que entender coletivamente que ela fez o teste aos 13 anos e se juntou a nós aos 14, um dos atores mais jovens a se juntar ao MCU de um filme dessa magnitude. Você sabe, ela é apenas uma jovem fazendo seu papel e ganhando elogios por isso”, disse o ator Benedict Wong em entrevista ao Asia One.

Ele continua fazendo menção à comunidade LGBTQIA+: “Eles deveriam sentir uma profunda vergonha do que estão fazendo. Tudo o que estamos fazendo é irradiar representação, expressando os sem voz. E isso é tudo o que podemos fazer: representar as pessoas para que elas possam ser vistas”.

‘Doutor Estranho no Multiverso da Loucura’ apresenta America Chavez gay, como ela é nos quadrinhos originais da Marvel, e também inclui diálogos referenciando suas mães lésbicas. Esta é a razão pela qual o filme foi proibido na Arábia Saudita e em vários outros países, onde ser homossexual é considerado crime.

A Disney se recusou a censurar essas referências LGBTQ+ para lançamento do filme mundialmente. O ator Benedict Cumberbatch, que interpreta o Doutor Estranho, reagiu anteriormente a esta decisão e também defendeu Chávez contra a reação, rotulando os países que baniram Doutor Estranho 2 por essas razões como “regimes repressivos” mostrando uma “falta de tolerância [que] é excludente para as pessoas que merecem ser, não apenas incluídos, mas celebrados por quem eles são”.