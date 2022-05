Ana Maria Braga agradece carinho após se engasgar no ‘Mais Você’: ‘Achei que ia morrer ao vivo’

Ana Maria Braga se engasgou com pedaço de bolo no 'Mais Você' (Foto: Reprodução/Twitter)

A apresentadora Ana Maria Braga agradeceu o carinho dos fãs após se engasgar no fim do programa “Mais Você”, da TV Globo, na manhã de quarta-feira (4). Ela precisou ser socorrida pela equipe médica da emissora e a edição foi encerrada por colegas do matinal (veja o vídeo abaixo).

“Agradeço pelo carinho...recebi muitas mensagens. Fazer o que eu faço aqui, ao vivo, requer muita prática e acabei respirando antes da hora [e engasgou]. Achei que ia morrer ao vivo, mas fui socorrida pela equipe médica, a quem agradeço”, disse ela ao abrir o programa nesta quinta-feira (5).

MEU DEUS a ana maria braga engasgou com a receita de um jeito que não conseguiu nem terminar o programa ALGUÉM SALVA A MULHER SOCORRO #MaisVocê pic.twitter.com/jfWd2jZTTZ — nico 📺 (@niconatv) May 4, 2022

A apresentadora comia um pedaço de bolo de laranja, já no fim do programa, quando acabou se engasgando. Ao perceberem, Louro Mané e a repórter Ju Massaoka seguiram com a atração para que Ana Maria se recuperasse. Porém, ela não conseguia falar e a edição foi encerrada de vez.

“Vamos pro intervalo... Não, não vamos pro intervalo. Vamos encerrar o programa. E tem mensagem pra encerrar, gente? Sei lá. Fiquem com o ‘Encontro’”, disse Ju, enquanto Ana Maria seguia sem conseguir falar.

A apresentadora do “Mais Você” precisou ser socorrida pela equipe médica da emissora. Logo em seguida, a TV Globo se posicionou sobre o caso, já que os espectadores ficaram preocupados e começaram a cobrar notícias sobre o incidente nas redes sociais.

“Está tudo bem com a Ana Maria. Ficou tudo bem. Ela foi atendida pela equipe médica da TV Globo e amanhã [quinta-feira] estará de volta ao ‘Mais Você’”, informou a jornalista Valéria Almeida, durante o boletim “Bem Estar”, do “Encontro”.

Louro Mané

Recentemente, Ana Maria ganhou um novo assistente de bancada. Ele chega após a apresentadora ficar sozinha por alguns meses no “Mais Você”. Tom Veiga, que interpretava o Louro José, morreu em novembro de 2020, aos 47 anos.

O nome do papagaio filho do Louro José foi revelado na última segunda-feira (2). A apresentadora revelou que o resultado de uma votação feita com o público elegeu o nome Lourito.

Apesar da escolha, a apresentadora disse que prefere chamar o novo companheiro de programa de “Louro Mané” e entregou para ele um crachá duplo. “Também já estou aprendendo a te amar”, disse ela.