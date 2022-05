VÍDEO: Pabllo Vittar se desiquilibra e cai durante show em Nova York: ‘Não foi nada’

A cantora Pabllo Vittar caiu durante um show em Nova York, nos Estados Unidos, no último domingo (1º). Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que ela se desiquilibrou durante a apresentação da música “Amor de Quenga” e acabou de costas no chão. Veja abaixo:

Apesar do susto, a cantora logo se recompôs e recebeu a ajuda de bailarinos para levantar. Ela riu da situação e falou: “Meninas, eu moro no Brasil, esse tombo aqui não foi nada, gata!”, brincou.

O show, que foi realizado no Terminal 5, foi o último de uma temporada da cantora nos Estados Unidos que começou em 13 de abril. Agora, Pabllo embarcará em mais uma bateria de apresentações da ‘I Am Pabllo World Tour’ na Europa, no fim do mês de maio.

Shows internacionais

Em abril passado, Pabllo Vittar compartilhou em suas redes sociais um clique especial ao lado de Anitta. As cantoras se apresentaram no festival Coachella, na Califórnia, nos Estados Unidos.

Pabllo Vittar posa ao lado de Anitta no Coachella Instagram (Reprodução)

Na ocasião, Pabllo também fez questão de marcar presença na plateia do show da funkeira e, um dia depois, foi a vez dela subir ao palco.

Ela emocionou a plateia e se emocionou também, já que se tornou a primeira drag queen a se apresentar no Coachella, fazendo história.