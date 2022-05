[VÍDEO] Ana Maria Braga é socorrida durante gravação do ‘Mais Você’, após engasgar com bolo

A apresentadora Ana Maria Braga sofreu um pequeno incidente durante a manhã deste quarta-feira (4). Próximo ao fim do “Mais Você”, programa que comanda na TV Globo, ela se engasgou ao vivo.

Na ocasião, ela comia um pedaço de bolo de laranja, mas sufocou com a iguaria. Louro Mané seguiu apresentando o programa, com a repórter Ju Massaoka, que dividia uma bancada com Ana Maria no momento.

Eles ainda tentaram dar um tempo para a apresentadora se recuperar, mas após dois minutos de tentativa, resolveram encerrar o programa de vez.

“Vamos pro intervalo... Não, não vamos pro intervalo. Vamos encerrar o programa. E tem mensagem pra encerrar, gente? Sei lá. Fiquem com o ‘Encontro’”, disse a jornalista, enquanto Ana Maria seguia sem conseguir falar.

A apresentadora do “Mais Você” precisou ser socorrida pela equipe médica da emissora. As linhas finais do programa foram lidas por Ju Massaoka, que encerrou com a tradicional mensagem do dia, enquanto Ana Maria levantava os braços em mais uma tentativa de passar o engasgo.

A TV Globo precisou se posicionar rapidamente sobre o caso, já que os espectadores ficaram preocupados e começaram a cobrar notícias sobre o incidente nas redes sociais.

“Está tudo bem com a Ana Maria. Ficou tudo bem. Ela foi atendida pela equipe médica da TV Globo e amanhã estará de volta ao ‘Mais Você’”, informou a jornalista Valéria Almeida, durante o boletim “Bem Estar”, do “Encontro”.

Assista ao momento:

MEU DEUS a ana maria braga engasgou com a receita de um jeito que não conseguiu nem terminar o programa ALGUÉM SALVA A MULHER SOCORRO #MaisVocê pic.twitter.com/jfWd2jZTTZ — nico 📺 (@niconatv) May 4, 2022

Novo assistente de bancada

Ana Maria Braga ganhou um novo assistente de bancada. Ele chega após a apresentadora ficar sozinha por alguns meses no “Mais Você”. Tom Veiga, que interpretava o Louro José, morreu em novembro de 2020, aos 47 anos.

O nome do papagaio filho do Louro José foi revelado nesta segunda-feira (2). A apresentadora revelou que o resultado de uma votação feita com o público elegeu o nome Lourito.

Apesar da escolha, a apresentadora disse que prefere chamar o novo companheiro de programa de “Louro Mané” e entregou para ele um crachá duplo. “Também já estou aprendendo a te amar”, disse ela.

