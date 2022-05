Spice Girl Mel B é homenageada pelo príncipe William

A Spice Girl Mel B foi homenageada nesta quarta-feira, 4, no Palácio de Buckingham pelo príncipe William em pessoa. A cantora estava acompanhada de sua mãe, Andrea, para receber a honraria real em reconhecimento por seu trabalho a mulheres em situação de violência doméstica no Reino Unido.

“Ele me elogiou por todo o meu trabalho que venho fazendo e disse: ‘Sinto muito que você tenha passado por um momento tão horrível’”, disse ela ao Huffington Post.

Melanie B recebeu uma honraria chamada MBE, da sigla em inglês The Most Excellent Order of the British Empire, que condecora cidadãos que desempenham excelentes trabalhos em suas comunidades, prestando serviços de impacto na vida das pessoas.

A Spice Girl se tornou patrona da instituição de caridade Women’s Aid em 2018, depois de deixar o que descreveu como um relacionamento abusivo. Isso aconteceu depois que ela contou sua história ao The Sun no ano passado sobre sua própria experiência de relacionamento abusivo.

A cantora usava um vestido vermelho desenhado por sua colega de grupo, Victoria Beckham.

Depois de fazer uma reverência para cumprimentá-lo, a integrante das Spice Girls se aproximou do príncipe William para receber seu prêmio. “Nunca pensei que estaria aqui recebendo este MBE pelo trabalho que venho fazendo”, disse Mel B. “É incrível ter, mas não é só para mim - é para todas as outras mulheres”, concluiu ela.

“Especialmente por causa do Covid, houve uma epidemia de violência doméstica, que está aumentando completamente, e você sabe que tenho um exército de mulheres atrás de mim que precisam de ajuda e precisam ser ouvidas”, continuou a cantora.

Melanie B disse ainda: “Então, eu sou a voz deles porque todos nós passamos exatamente pela mesma história, então eu não tomo isso como meu prêmio, porque é nosso prêmio porque sobrevivemos”.