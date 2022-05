Show de Rosalía em São Paulo muda de endereço e disponibiliza mais ingressos

Por conta da alta demanda, o show da cantora espanhola Rosalía em São Paulo mudou de endereço. Antes no Tokio Marine Hall (antigo Tom Brasil), na zona sul da capital paulista, a apresentação acontecerá no Espaço das Américas, na zona leste.

A troca foi feita justamente para dar a chance de mais fãs assistirem a “MOTOMAMI World Tour” de perto, já que o novo espaço comporta o dobro de pessoas.

Quem já efetuou a compra não precisa se preocupar: ingressos já adquiridos continuam valendo para o novo local. Quem comprou entradas para os setores pista premium, frisa e cadeira alta serão realocados para a pista premium; já quem preferiu pista comum e camarote seguem os mesmos no novo espaço.

Caso discorde da mudança e queira solicitar reembolso, os fãs têm até o dia 19 de maio para fazer o pedido. Ele deve ser feito através deste link, a partir da próxima quinta-feira (5).

Já as novas entradas podem ser adquiridas pelo site da Eventim e custam entre R$ 240 e R$ 750. Atualmente, os ingressos para os camarotes estão todos esgotados. Há entradas disponíveis para mezanino, pista e pista premium.

Rosalía passa pelo Brasil no dia 22 de agosto, com turnê em diversos países da Europa e das Américas. A turnê divulgará as músicas de seu álbum mais recente, “Motomami”, bem avaliado pela crítica especializada.

É provável que também inclua outras faixas já conhecidas do público, como “Con Altura” - música com participação de J Balvin - e “Lo Vas a Olvidar” - com Billie Eilish, para a trilha sonora da série de TV “Euphoria” -, bem como canções de seu álbum anterior, “El Mal Querer”.

