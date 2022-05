Sessão da Tarde: A história real do caso médico de ‘Mãos Talentosas: A História de Ben Carson’

Uma história de inspiração: o filme “Mãos Talentosas: A História de Ben Carson” traz a história de um menino pobre de uma cidade nos Estados Unidos, que mesmo sendo um mau aluno na escola, se torna um neurocirurgião de fama mundial.

O longa foi o escolhido pela TV Globo para a “Sessão da Tarde” desta quarta-feira (4), a partir das 15h30. Você conhece a história real do caso médico que inspirou o filme?

Na produção para o cinema, Ben Carson é interpretado pelo ator Cuba Gooding Jr., conhecido por seus papéis em “Jerry Maguire - A Grande Virada” e “American Crime Story: O Povo contra OJ Simpson”.

Já na vida real, o neurocirurgião Benjamin Solomon Carson foi lançado à fama após uma cirurgia bem sucedida de separação dos gêmeos siameses alemães Benjamin e Patrick Binder, em 1987. Na época, o médico tinha 35 anos e se tornou o primeiro médico a separar gêmeos siameses unidos pela cabeça.

Na hora da cirurgia, ele chegou a oferecer o bisturi ao seu chefe, que recusou e permitiu que ele continuasse. “Eu sabia que, caso a cirurgia fosse um sucesso, ela faria a reputação [de Carson], o tornaria famoso, fazendo com que as pessoas crescessem tentando imitá-lo”, disse Donlin Long, chefe de neurocirurgia do Hospital Johns Hopkins, em entrevista ao jornal Washington Post.

Quando os gêmeos Binder foram para a sala de cirurgia, eles tinham apenas sete meses. O processo durou um total de 22h, com a separação total de seus corpos - o que só foi possível pois eles tinham dois cérebros. Apesar disso, eles compartilhavam importantes conexões no sistema circulatório e foi nesse aspecto que a cirurgia precisou ser extremamente cautelosa - e rápida.

Depois, eles ficaram em coma induzido durante um tempo, para recuperação. A equipe de cirurgia contou com mais de 50 médicos, enfermeiros e técnicos. Sete meses depois, retornaram à Alemanha. Desde então, as notícias sobre os gêmeos foram ficando escassas, sendo que até mesmo o Dr. Carson perdeu o contato com a família. O pouco que se sabe é que, apesar de terem sobrevivido, eles nunca conseguiram se movimentar.

Por outro lado, Carson ficou extremamente famoso nos Estados Unidos. Em 2015, anunciou sua participação nas primárias da eleição presidencial, pelo Partido Republicano, mas suspendeu sua campanha para apoiar a candidatura de Donald Trump. Com a vitória deste, se tornou secretário do Departamento de Habitação e Desenvolvimento Urbano.

