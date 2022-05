‘Pantanal’: Como Zaquieu deixa a mansão e chega na fazenda de José Leôncio?

No remake da novela “Pantanal”, Zaquieu (Silvero Pereira) vai deixar os afazeres domésticos da mansão Novaes para se aventurar nas fazendas de José Leôncio (Marcos Palmeira) e, nas redes sociais, os fãs do folhetim se questionam como isso acontecerá.

Segundo o roteiro, o mordomo de Madeleine (Karine Teles) vai viajar ao Pantanal acompanhando Irma (Camila Morgado) e Mariana (Selma Egrei), que decidem fazer uma visita ao pai de Jove (Jesuita Barbosa) e chegando ao local ele vai se instalar na fazenda.

Com o passar do tempo, Zaquieu ficará próximo de Filó (Dira Paes) e começará a ajudá-la na casa. Mas, além disso, ele vai aproveitar o tempo longe da patroa para conhecer um pouco mais do mundo pantaneiro e, com isso, ele vai se deparar com Alcides (Juliano Cazarré), capataz de Tenório (Murilo Benício).

Em "Pantanal", Zaquieu (Silvero Pereira) quer trocar a cozinha pela fazenda (João Miguel Júnior/Globo)

Neste momento, o capataz estará envolvido com Maria Bruaca (Isabel Teixeira), que já descobriu que seu marido tem uma família fora do casamento e acaba deixando o conservadorismo de lado e começa a transar com ele.

Porém, nos próximos capítulos de “Pantanal”, a chegada de Zaquieu vai mexer com a ex-dona de casa, já que ele se apaixona por Alcides e decide se tornar um peão para ficar mais perto dele.

Em "Pantanal", Alcides vai transar com Maria Bruaca (Divulgação/Globo)

Mas, segundo o roteiro de Benedito Ruy Barbosa, apesar das investidas, Alcides fugirá do pretendente e continuará envolvido com Maria Bruaca. No entanto, esse romance acabará em tragédia, já que Tenório perde a cabeça.

Maria Bruaca rejeitada

Na novela “Pantanal”, Maria Bruaca (Isabel Teixeira) acabará sendo humilhada por Tenório (Murilo Benício), mais uma vez, ao implorar para o fazendeiro transar com ela.

Nos próximos capítulos da novela da Globo, a dona de casa vai cobrar o marido pelo período sem sexo e acabará sendo colocada para escanteio: “Ontem lhe procurei de novo na cama e você não me quis... Botei até aquela camisola”, dirá a mãe de Guta (Julia Dalavia).

Alcides, Tenório e Maria Bruaca vivem triângulo amoroso em "Pantanal" (Reprodução/Twitter)

Para escapar da esposa, o vizinho de José Leôncio (Marcos Palmeira) inventa uma desculpa: “Eu ando com a cabeça cheia de problema... Não posso ficar pensando nessas coisas”. Em seguida, ela implora: “Uma vez na semana é pedir demais?”, dirá a dona de casa, que acaba tirando o marido do sério, que acaba julgando o pedido e fala que Maria deve ser uma mulher direita.

