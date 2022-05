Maíra Cardi reage a comentários contra Arthur Aguiar: “Aceita que dói menos”

A esposa do vencedor do BBB 22, Arthur Aguiar, mais uma vez soltou os cachorros nas redes sociais contra os comentários e críticas que seu marido vem recebendo nas redes sociais.

Maíra Cardi rebateu os comentários sobre um sorteio de celulares que o ator fez no Instagram e pedia que marcas patrocinassem. Na Web, haters disseram que o ex-BBB já teria ‘flopado’. “Já fizemos infinitamente mais que o prêmio [em dinheiro] do BBB. Acho que nunca negamos tantas publicidades por não dar conta de fazer tudo”, disse a coach

Para ela, muitas pessoas tentam desmerecer a vitória conquistada por Arthur no Reality Show.”Impressionante o desejo insaciável de invalidar a vitória do outro. Já era. Ele venceu e continua vencendo. Aceita que dói menos”, disparou.

Maíra confirmou que a agenda do marido está cheia e que no sorteio rendeu para o casal dinheiro equivalente ao valor de um apartamento de alto padrão. “Não é qualquer sorteio. E vamos falar, o valor do sorteio é maior, bem maior que de um apartamento ‘top’”.

Segundo ela, a participação do marido no BBB também a ajudou a fechar acordos publicitários.

CANCELAMENTO

A colunista do Notícias da TV, Carla Bittencourt, publicou que a Globoplay cancelou o documentário que pretendia fazer sobre a vida do ator e cantor Arthur Aguiar devido a quantidade de exigências feitas por ele e por Maíra Cardi.

Outro motivo para o cancelamento seria a baixa aprovação do público pela vitória de Arthur.