Fotos sensuais transformam o ator Guito, de ‘Pantanal’, no novo galã da Globo

O remake da novela “Pantanal” não reúne apenas celebridades conhecidas, mas há espaço para novos rostos , como Guito, ator que vive o personagem Tibério, um dos peões de José Leôncio (Marcos Palmeira), na segunda fase da trama.

Com a novela, o ator começou a viralizar nas redes sociais e seu perfil oficial já conta com 90 mil seguidores, que querem conhecer mais sobre o seu trabalho, mas também elogiar o seu corpo, tornando Guito um dos novos galãs da TV.

Aos 38 anos, o famoso vem exibindo alguns trechos e os bastidores da novela “Pantanal” e também fotos e vídeos do seu dia fora do Projac, onde ele acaba mostrando o corpo sarado. Descendo a timeline, é possível ver posts dos passeios e idas à praia com a esposa e os dois filhos.

Nos comentários, outros perfis não perdem tempo e escrevem sobre Guito: “Com todo o respeito, que maravilhoso você é. Em todos os sentidos”, escreveu uma seguidora. Em um outro post, uma fãs disse: “Logo eu que nem de novela gostava… Parabéns, Globo, conseguiu me pegar direitinho com esse homem”. Por fim, uma terceira lembra da personagem de Bella Campos na trama: “Me chama de Muda”.

Ao jornal O Globo, Guito revelou que viveu em uma cidade rural: “Eu cresci no meio rural e a primeira versão teve um impacto muito importante na minha vida e de toda a minha família. Isso porque a história do Velho do Rio era muito parecida com a do meu avô. Então, sentávamos todos os dias na frente da TV e era como se estivéssemos vendo o meu avô”, contou o famoso.

Além disso, antes de estrear em “Pantanal”, Guito recebeu a benção de Sérgio Reis, que interpretou o personagem na novela original, escrita por Benedito Ruy Barbosa e exibida em 1990, na TV Manchete: “Ele disse que está gostando muito da novela, brincou comigo. Foi bom saber que ele está na estrada também, fazendo shows. Sérgio Reis é outra grande referência pra mim na música sertaneja.

