Esta é a diferença entre o filme e o livro de ‘365 Dias: Hoje’

O romance erótico da Netflix “365 Dias: Hoje” segue como um dos filmes mais assistidos da plataforma no Brasil. Apesar de todo o sucesso, não é todo mundo que sabe que o longa é inspirado em uma série de livros, escritos pela autora polonesa Blanka Lipińska.

Dessa vez, Laura se casa com Don Massimo, chefe da máfia siciliana que a sequestrou no filme anterior. Tudo parece muito certo, até uma briga que faz com que Laura resolva voltar para a Polônia com sua melhor amiga.

Ela acaba sequestrada por Nacho, filho do chefe da máfia rival. Ela acaba nas Ilhas Canárias e, mais uma vez, acaba nutrindo sentimentos pelo novo raptor.

Se no filme parece que a trama da primeira história do sequestro de Laura está sendo reciclada na segunda, no livro essa impressão é uma certeza. Para dar uma “diferenciada”, a Netflix optou por adicionar algumas camadas ao caso.

O filme mostra Laura flagrando Massimo (que na verdade era Adriano, seu irmão gêmeo) nos braços da ex-namorada, Anna. Após a cena, ela decide fugir e, quando sequestrada por Nacho, se apaixona por ele. No livro, há apenas o sequestro e Laura se apaixonando pelo novo encarcerador.

Outra diferença está na gravidez de Laura. Enquanto no filme ela bebê de Massimo durante o atentado ao túnel, no livro a gestação é um dos temas mais importantes do terceiro volume. Será que o próximo filme mostrará Laura grávida?

Assista ao trailer:

