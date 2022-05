Esses são os atletas que competem na 6ª temporada do ‘No Limite’

O “No Limite 6″ estreou e, aos poucos, é possível conhecer a identidade dos competidores e descobrir quem já está mais familiarizado com os esportes. No reality show, comandado por Fernando Fernandes, há seis atletas, que praticam desde basquete até maratona.

Confira abaixo quem são os esportistas do “No Limite 6″!

Andréa Bertoldo

Aos 31 anos, Andréa trabalha como administradora de empresas, mas ela também é uma ex-jogadora de basquete, esporte que começou com 11 anos e que te deu muita vontade para ganhar: “Essa questão da raça, do sangue nos olhos”.

Bruna Negreska

De São Paulo, Bruna é graduada em educação física e, aos 32 anos, trabalha como personal trainer. Antes disso, ela jogou handebol por 15 anos em alguns clubes federados.

Para o “No Limite”, ela pretende levar a disciplina, determinação e garra que ganhou praticando esportes: “O esporte me trouxe disciplina, determinação, garra e competitividade, porque eu gosto de ganhar até no ‘par ou ímpar’”, disse ela.

Rodrigo Moraes

Nascido em Foz do Iguaçu (PR), Rodrigo Moraes tem 45 anos e trabalha como engenheiro de produção, mas já participou da maior ultramaratona da América do Sul, o 1000km Brasil.

Segundo ele, o esporte entrou na sua vida após o nascimento de seus dois filhos. Para ele, correr é uma grande paixão.

Flávia Assis

Aos 42 anos, Flávia trabalha como massoterapeuta. Mas, antes desta profissão e do reality show, ela foi jogadora de vôlei e passou por vários times no Brasil.

Com espírito de capitã, ela garante que sabe lidar com situações mais tensas: “Me deram esse papel de capitã e eu tinha que mediar algumas situações conflitantes”.

Roberta Terra

A gerente de marketing, de 38 anos, pratica esportes desde os seis meses de vida, chegando a ser federada em natação até os 19 anos. Ela também participou de competições regionais e nacionais.

Com parte da sua vida dedicada ao esporte, ela acredita que estará na final do “No Limite”. Além do jogo, ela optou em ser sincera com os demais participantes: “Se tiver que falar, fala na cara, pra gente trabalhar junto”.

Guza Rezê

Aos 40 anos, Guza trabalha como policial rodoviária federal e deixa claro que se for líder vai incentivar os demais participantes de sua equipe. Antes do “No Limite 6″, ela se jogou nas maratonas e chegou a fazer o Ironman, o maior evento de Triatlo da América Latina.

