Entenda o final de ‘365 Dias: Hoje’, novo romance erótico da Netflix

A Netflix liberou recentemente a continuação de seu sucesso “365 Dias”, romance erótico polonês que permaneceu entre os filmes mais vistos no Brasil por semanas em 2020.

Com o nome de “365 Dias: Hoje”, a continuação recicla toda a trama do primeiro longa. Dessa vez, Laura se casa com Don Massimo, chefe da máfia siciliana que a sequestrou no filme anterior.

Tudo parece muito certo, até uma briga que faz com que Laura resolva voltar para a Polônia com sua melhor amiga. Ela acaba sequestrada por Nacho, filho do chefe da máfia rival. Ela acaba nas Ilhas Canárias e, mais uma vez, acaba nutrindo sentimentos pelo novo raptor.

ATENÇÃO: a partir deste ponto contém spoilers.

No final de “365 Dias: Hoje”, Nacho revela a verdade para Laura: ele é filho de Don Fernando Matos, rival da família de Massimo e líder de uma das maiores máfias da Espanha.

Ela também descobre que foi usada de isca para convencer Massimo a ceder o controle dos negócios da família a Adriano, com quem Don Fernando tem mais facilidade de negociar.

Laura é levada para um lugar isolado a mando de Adriano e Anna. Nacho e Massimo se unem para salvá-la. Anna atira em Laura e Massimo atira em Adriano.

Ao que tudo indica, Laura morre após levar o tiro - mas essa não é uma certeza tão definitiva assim, já que no fim do primeiro filme essa tática também foi usada. E vale lembrar que os filmes são inspirados em uma trilogia de livros. Ou seja, ainda resta um filme.

Estreias da Netflix em maio

O destaque do mês vai para a aguardada quarta temporada da série “Stranger Things”. Ela será dividida em dois volumes e, nesta primeira parte, a referência é o cinema de terror dos anos 1980, adicionando camadas mais sombrias e de ação à série - saiba mais.

Tem também a terceira temporada de “Quem Matou Sara?”, que deve solucionar os novos mistérios revelados no final da segunda temporada - que sugeria mais do que um assassino.

Após o sucesso de “A Sogra que te Pariu”, Rodrigo Sant’Anna traz mais uma novidade ao catálogo da Netflix, com o especial de humor “Rodrigo Sant’Anna: Cheguei!”, no qual o comediante interpreta cinco personagens diferentes para contar a história da própria vida.

Outra produção nacional que promete chamar a atenção é “Irmandade”, série protagonizada por Seu Jorge que chega a sua segunda temporada.

