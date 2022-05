Conheça a verdade sobre a celebração do “Star Wars Day” todo dia 4 de maio

Não é novidade que Star Wars é uma das franquias de filmes mais bem-sucedidas e influentes da história do cinema. O que começou com uma série de filmes, ampliou seu universo para outras produções spin-offs: séries animadas, documentários, videogames, mais filmes e, mais recentemente, séries limitadas.

Todo 4 de maio se celebra o dia de Star Wars, que nada mais é do que uma brincadeira feita com a sonoridade de uma das frases mais célebres da saga: “Maybe the force be with you”, que, em tradução livre para o português quer dizer, “Que a força esteja com você”. A sonoridade desta frase dita em inglês lembra “may 4th”, também em inglês.

A história de uma saga

Tudo começou em 1977, quando ‘Star Wars Episódio I: Uma Nova Esperança’, escrito e dirigido por George Lucas, foi lançado para o mundo e instantaneamente se tornou um fenômeno cultural.

O filme arrecadou a soma de $ 775 milhões de dólares nas bilheterias globais e transformou a franquia em uma indústria de merchandising extremamente lucrativa.

A saga Star Wars foi extremamente inovadora para a época. Iniciou uma nova era de efeitos especiais e foi pioneira na ideia de um universo ficcional expansivo, um conceito que estamos acostumados a ver hoje, com os sucessos da Marvel e da franquia Harry Potter.

Os dois filmes que seguiram, ‘Star Wars Episódio V: O Império Contra-Ataca’, 1980, e ‘Star Wars Episódio VI: O Retorno de Jedi’, 1983, também foram sucesso de crítica e de bilheteria.

Mais tarde, outras produções entraram no catálogo da franquia, como os três filmes lançados a partir de 1999: ‘Star Wars Episódio I: A Ameaça Fantasma’, ‘Star Wars Episódio II: Ataque dos Clones’ e ‘Star Wars Episódio III: A Vingança dos Sith’.

Em 2012, a LucasFilms foi comprada pela Disney por $ 4,05 bilhões de dólares, que lançou outra trilogia dando continuidade aos seis filmes iniciais: ‘Star Wars Episódio VII: O Despertar da Força’, ‘Star Wars Episódio VIII: Os Últimos Jedi’ e ‘Star Wars Episódio IX: A Ascensão Skywalker’.

Quando o Star Wars Day começou a ser comemorado?

O primeiro uso deste jogo de palavras remonta a 1978, um ano após o lançamento de ‘A New Hope’, onde os jornais americanos usaram habilmente a frase nas manchetes do Dia da Independência, em 4 de julho.

O ditado também começou a ser usado no Reino Unido, quando em 4 de maio de 1979, os jornais usaram o slogan para marcar o dia em que a nova primeira-ministra britânica, Margaret Thatcher, assumiu o cargo. O London Evening News com a manchete ‘Que o quarto dia esteja com você, Maggie. Parabéns!’.

Mas a primeira celebração oficial do 4 de maio aconteceu muito mais tarde, no Toronto Underground Cinema, em 2001. Os fãs participaram de um dia inteiro de festividades temáticas de Star Wars, incluindo uma maratona de filmes e um concurso de fantasias.