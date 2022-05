Ator de ‘Doutor Estranho 2′ diz que filme será o grande momento de seu personagem

O diretor Sam Raimi, diretor de ‘Doutor Estranho no Multiverso da Loucura’, traz o amado personagem dos fãs do universo Marvel em uma tentativa de consertar os eventos de ‘Homem-Aranha: Sem Volta para Casa’, lançado no ano passado e que teve proporções multi-versais.

O filme também contará com Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) Baron Mordo (Chiwetel Ejiofor), e Christine Palmer (Rachel McAdams), além da novata Xochitl Gomez, que fará sua estreia no MCU (da sigla em inglês Marvel Cinematic Universe) como a jovem heroína America Chavez.

Veja também: Este é o vídeo do influenciador do RJ que chamou a atenção de Mark Ruffalo

O feiticeiro Wong, interpretado por Benedict Wong, que o público conheceu no primeiro filme (2016), como o bibliotecário de Kamar-Taj, passou a ter um papel maior no MCU, tendo recentemente tido duas aparições memoráveis em ‘Homem-Aranha: Sem Volta para Casa’ e ‘Shang Chi e a Lenda dos Dez Anéis’.

Em entrevista recente ao Screen Rant, Wong foi perguntado da importância desse filme para seu personagem no MCU, bem como que tipo de impacto o filme trará para seu futuro. O ator considerou que este é um “grande momento de crescimento” para Wong, citando sua participação em ‘Shang Chi’, revelando que Wong " obviamente estava treinando”.

A estrela do universo Marvel confirmou que seu personagem assumirá uma “responsabilidade maior” desta vez, dizendo: “É um grande momento de crescimento, eu acho, para Wong. Nós vimos como ele ficou preso aqui, sedentário na biblioteca, e agora ele meio que saiu da biblioteca. Nós o vimos lutar no filme Shang-Chi, então ele obviamente está treinando. E chegamos aqui: essa certamente é maior responsabilidade que ele tem”.

Para os críticos, o personagem de Wong tem sido subutilizado no MCU, o que a partir das palavras do ator, significa que o Multiverso da Loucura pode ter algumas implicações importantes para o personagem.

O futuro de Wong no MCU após o filme permanece um mistério, mas com o multiverso há várias possibilidades a explorar. Por enquanto, aguardamos o grande momento de Wong em ‘Doutor Estranho no Multiverso da Loucura’ que será lançado em 5 de maio no Brasil.