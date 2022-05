Após ser barrada em restaurante nos EUA, Isis Valverde posta clicks em Malibu e bastidores de ensaio para revista

Isis Valverde teve uma viagem bem agitada por estes dias nos Estados Unidos. A artista chegou até mesmo a comentar sobre uma situação desagradável que enfrentou em um restaurante por conta de suas vestimentas.

Nesta terça-feira (4), a atriz global postou os bastidores de um ensaio fotográfico realizado para a revista Marie Claire, no lançamento de uma linha de perfumes.

Veja mais: Vera Fischer aparece com tom de cabelo mais escuro e arranca elogios da web; confira o resultado

Nas fotos de fundo vermelho, cor que remete ao perfume, Isis Valverde aparece com um olhar sedutor e um penteado elegante. O destaque da cor de fundo e do perfume também compõe o batom usado pela artista.

No vídeo dos bastidores postado, Isis entrega diversas poses e carões na sessão de fotos.

Isis Valverde é barrada em restaurante nos Estados Unidos

Duas semanas atrás, Isis Valverde fez um vídeo em suas redes sociais desabafando sobre um episódio desagradável que enfrentou em sua viagem nos Estados Unidos por conta de suas calças largas e rasgadas.

Isis Valverde estava no país norte-americano para acompanhar ao festival Cocachella, na Califórnia. De acordo com a artista, um funcionário de do restaurante do Beverly Hills Hotel, em Los Angeles, foi ríspido com ela e barrou sua entrada.

Isis Valverde relata que foi barrada em restaurante por conta de suas roupas. (Reprodução/Instagram)

“Ele queria que eu usasse jeans apertado porque sou mulher e não posso usar jeans largo. Estou chocada, não acreditei”, contou a atriz.

Isis contou que o funcionário do restaurante impediu ela e suas amigas de entrarem no estabelecimento, pois usavam jeans largo.

“Acho que porque estava com boné, esse estilo mais assim, não estava de salto alto, calça apertada ou vestido de gala, a mulher não deixou a gente entrar. O cara não deixou a gente entrar. Foi super grosseiro, a gente morrendo de fome, acabou de chegar de viagem. Foi horrível, me senti péssima”, disse ela.

Clicks em Califórnia

No final de abril, Isis ainda compartilhou alguns clicks seus em Malibu, na Califórnia. A atriz não economizou nos registros e postou um carrossel de fotos, revelando suas curvas.

Diversos seguidores da atriz deixaram elogios a ela, comentando sobre a beleza de Isis com mensagens e emojis.

Dias depois, a atriz compartilhou outro carrossel de fotos, desta vez à beira da piscina e em um ambiente que mostra mais alguns elementos da natureza.