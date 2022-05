Sessão da Tarde: 3 atrizes foram cotadas para papel principal em ‘De Repente 30′

Se você estava ligado nos filmes de comédia romântica durante os anos 2000, certamente conhece o clássico “De Repente 30″. Até hoje ele é lembrado: em 2018, Ariana Grande fez um clipe referenciado a história de Jenna, por exemplo.

O longa foi o escolhido pela TV Globo para a “Sessão da Tarde” desta terça-feira (3), a partir das 15h30. Confira cinco curiosidades do IMDb sobre os bastidores de “De Repente 30”.

Quem quer ser Jenna?

A protagonista de “De Repente 30″ é interpretada por Jennifer Garner - e ela era a primeira escolha do estúdio. Mas você sabia que outras atrizes também foram cotadas pela produção para o papel? Três nomes foram considerados: Gwyneth Paltrow (”Homem de Ferro 3″), Hilary Swank (”Menina de Ouro”) e Renée Zellweger (”O Diário de Bridget Jones”).

A dança do terror

Para Mark Ruffalo, dançar “Thriller”, música de Michael Jackson presente no filme, foi um verdadeiro terror. Ele também foi a primeira escolha do estúdio para interpretar Matt, mas quase desistiu do papel por conta da cena. O que o fez prosseguir foi o entusiasmo de Jennifer Garner com o filme.

A escolha perfeita

A atriz Jennifer Garner ficou muito feliz quando souber que a versão adolescente de Jenna seria interpretada por Christa B. Allen. Para Garner, a jovem atriz realmente parecia consigo aos 13 anos. A semelhança era tanta que que ela deu um jeito para que os produtores de “Minhas Adoráveis Ex-Namoradas” (outro filme em que Garner é protagonista) chamassem Allen para repetir a dupla.

Quase não teve festa do pijama

A cena da festa do pijama não teria entrado no corte final do filme, se dependesse do diretor Gary Winick. Ele acreditava que o romance entre Jenna e Matt era o ponto crucial do filme e nada mais. Contudo, os produtores insistiram e a cena acabou entrando. Mais tarde, Winick admite que essa é uma das melhores cenas do filme.

Mais interferência

A festa do pijama não foi a única interferência. O diretor também planejava outro final para “De Repente 30″: o casamento de Jenna e Matt. Contudo, o estúdio insistiu que deveria ter uma cena do famoso “felizes para sempre”.

