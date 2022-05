Saiba por que Jojo Todynho e Lucas Souza celebraram bodas de algodão doce

Casados desde 30 de janeiro, Jojo Todynho e Lucas Souza festejaram no último fim de semana suas bodas de algodão doce de maneira bem luxuosa: eles estavam hospedados em um hotel de luxo no Rio de Janeiro, onde iriam participar de um famoso baile de Carnaval.

Nas redes sociais, Jojo também aproveitou para comemorar as bodas ao lado do militar. Na foto, a famosa aparece usando um vestido preto e Lucas está com um terno da mesma cor.

Lucas Souza e Jojo Todynho prontos para uma festa em um hotel de luxo no Rio de Janeiro (Reprodução/Instagram)

Na legenda, Jojo Todynho escreveu: “Comemorando também minhas bodas de algodão doce”. A foto foi celebrada pelos fãs do casal, que escreveram mensagens carinhosas: “Muito chique essa mulher, vocês são perfeitos”, disse uma fã. Outro seguidor comentou: “Você é incrível e você e o Lucas ficam maravilhosos juntos, sou fã de vocês”.

Bodas de algodão

As bodas de algodão doce é uma data celebrada quando o casal celebra três meses de relacionamento Na celebração, os pombinhos geralmente lembram dos momentos divertidos e da paixão.

A tradição que dá nome às bodas tende a representar os aniversários de relacionamento através de alguma comida ou material e com o passar do tempo, os nomes mudam para materiais mais resistentes, que simbolizam o amor e compromisso.

Casamento

Neste momento Lucas Souza e Jojo Todynho estão comemorando o fim do casamento à distância, já que o militar conseguiu sua transferência para o Rio de Janeiro, onde a funkeira mora.

A confirmação foi dada pelo oficial do exército em seu perfil oficial no Instagram. Antes disso, Lucas estava vivendo em Curitiba, no Paraná, onde trabalha e estuda administração.

Jojo Todynho e Lucas Souza (Reprodução/Instagram)

Pelas redes sociais, o marido de Jojo Todynho celebrou a conquista: “Minha transferência para o Rio de Janeiro foi aprovada e, a princípio, no fim do mês já vou poder morar com a Jo”, vibrou o militar, que aproveitou para pedir dicas de universidades na cidade.

A funkeira também comentou sobre a transferência do amado nas redes sociais: “Estou muito feliz. Hoje é um dia mais do que especial. Sabe quem vai estar comigo hoje? Eu estou emocionada. Coloca Deus na frente e firma no propósito que a resposta vem”, disse Jojo antes de mostrar Lucas no camarim.

