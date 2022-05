Raquel Pacheco, ex-Bruna Surfistinha, aguarda seu primeiro Dia das Mães

Raquel Pacheco, que ficou famosa como Bruna Surfistinha, admitiu que aguarda ansiosa o próxima final de semana, quando vai comemorar seu primeiro Dia das Mães ao lado das gêmeas Maria e Elis.

“Tô ansiosa demais para meu primeiro Dia das Mães”, confessou Raquel em um post no seu Instagram.

Raquel é casada com o ator Xico Santos e mora no Rio com sua família. Em outro post, ela compartilhou com seus seguidores o primeiro dia que se sentiu segura para sair de casa sem as crianças para se cuidar. “Aos quase 6 meses das minhas filhas, me senti segura pra passar uma tarde no salão para cuidar de mim”, disse,

Ela disse em suas redes sociais que 2021 foi um marco que mudou a sua vida, com a descoberta da gravidez. “Comecei o ano sabendo o quanto seria especial por poder realizar o meu maior desejo: ser mãe. Nem nos meus melhores sonhos, poderia imaginar que me tornaria mãe de gêmeas. Tem sido uma experiência cansativa, desafiadora, mas linda”, disse.

LEIA TAMBÉM: Met Gala 2022: Estes foram os 10 piores looks que cruzaram o tapete vermelho

Autobiografia

Recentemente, Raquel Pacheco lançou um livro com sua autobiografia, de forma independente, contando sua história. “E com muito orgulho de toda minha trajetória até aqui, lancei de forma independente minha autobiografia com 444 páginas contando tudo que vivi até aqui nestes 36 anos. Revisitar todo este misto de sentimentos foi um processo muito doloroso mas de muita felicidade também! Parece clichê, mas se você acha que me conhece com tudo o que sabe baseado em 3 anos da minha vida, chegou a hora de finalmente conhecer a minha real história, sem cortes!”, disse.

Pode Interessar também: