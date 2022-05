‘Pantanal’: Maria Bruaca implora por sexo, mas Tenório se recusa; entenda

No remake da novela “Pantanal”, Maria Bruaca (Isabel Teixeira) acabará sendo humilhada por Tenório (Murilo Benício), mais uma vez, ao implorar para o fazendeiro transar com ela.

Nos próximos capítulos da novela da Globo, a dona de casa vai cobrar o marido pelo período sem sexo e acabará sendo colocada para escanteio: “Ontem lhe procurei de novo na cama e você não me quis... Botei até aquela camisola”, dirá a mãe de Guta (Julia Dalavia).

Alcides, Tenório e Maria Bruaca vivem triângulo amoroso em "Pantanal" (Reprodução/Twitter)

Para escapar da esposa, o vizinho de José Leôncio (Marcos Palmeira) inventa uma desculpa: “Eu ando com a cabeça cheia de problema... Não posso ficar pensando nessas coisas”. Em seguida, ela implora: ”Uma vez na semana é pedir demais?”, dirá a dona de casa, que acaba tirando o marido do sério, que acaba julgando o pedido e fala que Maria deve ser uma mulher direita.

Mas Maria Bruaca insiste e afirma que eles não transam há mais de um mês e Tenório foge de novo e volta a argumentar que o trabalho tem ocupado muito do tempo e manda a esposa se vestir: “Bota (a camisola)... Se eu tive com vontade (quando voltar), a gente conversa...”, fala Tenório.

LEIA TAMBÉM: Fernando Fernandes diz que ‘No Limite 6′ terá situações extremas e mais provas

Em "Pantanal", Alcides vai transar com Maria Bruaca (Divulgação/Globo)

A promessa irá reacender a esperança em Bruaca, que vai preparar a mesa do jantar e esperará o marido com uma camisola sensual, mas ele não dá a mínima atenção para ela. No entanto, a esposa do Tenório acaba chamando a atenção de Alcides (Juliano Cazarré): “A senhora perdoa eu vim entrando sem bater... É que a luz estava acesa... E vim avisar que a dona Guta me mandou de volta”, dirá o peão, se desculpando.

Em seguida, a dona de casa vai exigir que o capataz de Tenório a acompanhe à mesa: “Se ele (Tenório) não gostar, ele que pense duas vezes antes de me deixar aqui sozinha!”, afirma ela.

LEIA TAMBÉM: Equipe de ‘Pantanal’ viaja para gravar as últimas cenas no Mato Grosso do Sul