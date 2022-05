O que sabemos sobre a 9ª temporada ‘MasterChef Brasil’

Em 2022, o reality show gastronômico da vai sofrer algumas mudanças para se adequar a nova programação noturna da emissora.

Segundo o chef Henrique Fogaça, que também é jurado do programa, a 9ª temporada será diária e vai ao ar após o “Faustão na Band”.

“Todo dia vai passar, tipo novela, com uma hora de duração. Com a chegada do Faustão, que vai estar no ar todo dia, nós também vamos estar. Acabando o Faustão, já entra o ‘MasterChef’”, contou Fogaça, em entrevista ao podcast PodPah.

Segundo ele, a mudança faz parte do novo momento da Band. “Vão ser quatro meses de gravação. E eu só tenho a agradecer por isso, tenho muita gratidão pelas oportunidades que eu tenho na vida”, declarou Fogaça.

Lançado em 2014, o reality show gastronômico está em sua 9ª temporada e já premiou diversos cozinheiros amadores, como Elisa Fernandes, Izabel Alvares, Leonardo Young, Michele Crispim, Maria Antonia Russi, Rodrigo Massoni e Anna Paula Flaquer Nico.

Além da mudança na grade de programação, a nova temporada do “MasterChef” não será gravada nos estúdios da Band, mas em uma produtora que fica em São Bernardo do Campo, região metropolitana de São Paulo, chamada Estúdios Vera Cruz. A emissora assinou um contrato de três anos com o tradicional complexo de audiovisual.

O local possui mais de 3,6 mil metros quadrados e, além do reality show, a Band deverá gravar outros projetos.

Os estúdios da Vera Cruz foram fundados pelo produtor italiano Franco Zampari e receberam grandes produções do cinema brasileiro entre 1949 e 1954, período no qual foram produzidos mais de quarenta longa-metragens, Entre elas, está “O Cangaceiro”, dirigido por Lima Barreto, e “Sai da Frente”, estrelado por Amácio Mazzaropi.

Inscrições abertas

A 9ª temporada do “MasterChef Brasil” vai acontecer em 2022. A Band abriu as inscrições para os cozinheiros amadores que desejam se arriscar nas provas gastronômicas do reality show.

As gravações do reality show apresentado por Ana Paula Padrão devem acontecer entre março e julho do ano que vem e os interessados devem acessar o site da emissora para fazer a inscrição.

Para concorrer a uma vaga no 9º “MasterChef Brasil” é preciso ter mais de 18 anos e não ter trabalhado profissionalmente como cozinheiro, já que o programa elege “o melhor cozinheiro amador do Brasil”, segundo Ana Paula Padrão.

Também não serão aceitas inscrições de pessoas que já tenham curso superior em Gastronomia ou sejam estudantes da área.