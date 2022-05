Mãe de Deolane Bezerra registra ocorrência de importunação sexual em viagem ônibus

Na manhã desta segunda-feira (2), a mãe da advogada e influencer Deolane Bezerra fez um registro de ocorrência após ser importunada sexualmente. Solange Alvez Bezerra Santos, 54, procurou às autoridades na delegacia de Queluz, em São Paulo. Informações são do Extra.

O episódio ocorreu na madrugada, em um ônibus que saiu do Rio de Janeiro em direção a São Paulo. A mãe de Deolane havia passado o fim de semana na capital do Rio e foi atacada por um passageiro enquanto voltava de viagem.

Veja mais: De folga das polêmicas, Deolane Bezerra homenageia MC Kevin em suas redes sociais; o rapaz completaria 24 anos de idade

Além de Solange, as irmãs de Deolane, Daniele Bezerra Santos e Dayanne Bezerra Santos, também estavam presentes no ônibus. Ambas são advogadas. O crime ocorreu na Rodovia Dutra (BR-116), ainda no Rio.

Relato de testemunha

Uma passageira presente no ônibus, que publicou o relato nas redes sociais, fez a seguinte declaração:

“[Daniele e Dayanne] começaram a gritar que outro passageiro passou a mão na mãe delas. O cara diz que é casado (?) e que se passou a mão foi sem querer enquanto estava dormindo”, escreveu ela.

“Outro argumento do cara foi ‘eu não passaria a mão nessa velha’ (nessa hora eu tive que segurar o vômito). As duas irmãs partiram ‘pra’ cima do cara, que disse que ia chamar a polícia. Saindo do ônibus, falou: ‘Até parece que carioca vai abaixar a cabeça pra paulista’”, continuou.

De acordo com a passageira, o transporte foi mobilizado e o homem ainda chamou a polícia, alegando que teria sido agredido pelas mulheres. As advogadas chamaram os PMs afirmando que houve importunação sexual por parte do homem.

Ocorrência

O motorista do ônibus teve que realizar uma parada em um posto de gasolina, em Queluz, por conta de toda confusão acontecendo.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Lavrinhas, uma viatura foi enviada ao local. Contudo, a PM de São Paulo já teria chegado e levava os envolvidos à delegacia. A PM paulista afirmou que houve a ocorrência e Solange e as filhas foram à delegacia juntamente com um amigo.

O suspeito de importunação não teve a identidade revelada e deverá ser autuado em flagrante.