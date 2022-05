Linn da Quebrada fala sobre piada preconceituosa de Nego Di: ‘Ele tem noção’

A ex-BBB Linn da Quebrada comentou sobre ataques transfóbicos feito pelo ex-BBB Nego Di em um show de stand up. Um vídeo que viralizou nesta semana mostra ele fazendo uma piada preconceituosa sobre a cantora.

“Ele tem noção sim. Ele tem muita noção do que ele está fazendo. Ele sabia e sabe exatamente o que quer exaltar”, destacou Lina.

A piada em questão debocha da identidade de gênero de Lina, chamando-a de “machorra”, além de fazer uso de termo pejorativo para se referir a travestis. Em outro momento do vídeo, o humorista também “reclama” do beijo que aconteceu entre Lina e Maria, em uma das festas do programa.

Tô procurando a piada que o nego di fez sobre a Linn da Quebrada pq eu só vi ofensas, homofobia e transfobia. pic.twitter.com/VPAG9MK8SV — Montta🐶🐕 (@gabrielmontta) April 29, 2022

Em postagem no Twitter, Lina disse o que a incomoda nas falas do humorista.

“O que mais me deixa puta é que tudo isso que ele está fazendo parece meticulosamente pensado pra deslegitimar tudo que temos construído há tanto tempo. Para nos distanciar ainda mais da nossa humanidade. Não é sobre o jogo do ‘BBB’, é sobre o jogo que eles fazem aqui fora também”, escreveu a cantora.

Lina também falou sobre os risos que as piadas de Nego Di arrancaram do público durante o show.

“O riso que essa situação revela me parece uma atitude desesperada de tentar coagir manifestações potencialmente perigosas ao grupo que ele pertence. Um riso que persegue, que tenta corrigir, que quer diminuir para criar a ilusão de que eles são maiores e mais fortes. A farsa da força”, ressaltou.

A cantora publicou um comunicado, no qual destacou como se sente em meio aos ataques transfóbicos. Veja abaixo:

Sobre como estou me sentindo. pic.twitter.com/WKphgvS1lP — Linn da Quebrada 🧜🏽‍♀️ (@linndaquebrada) May 2, 2022

Outras polêmicas

Essa não é a primeira vez em que Nego Di tenta voltar à fama às custas de comentários negativos sobre ex-BBBs: desde janeiro ele tenta “surfar” na onda da fama dos participantes da última edição do BBB para se promover.

No início do ano, o alvo foi a modelo Natália Deodato. Após ter um vídeo íntimo vazado na internet, Nego Di fez uma piada sobre a condição dela, que tem vitiligo, na hora do sexo.

Nego Di não se mostrou preocupado com a repercussão negativa do trecho de seu stand up. “Enquanto a ‘lacrolândia’ ‘tenta’ cancelar comediante por piada, meus números só crescem! Obrigado pelo engajamento, comunidade LGBTQIA+... amo muito vocês! Beijo no bumbum”, escreveu humorista em sua conta oficial no Twitter.

Além do preconceito nas piadas, o comediante também não aprovou o jogo de Linn da Quebrada no BBB. No final de março, ele criticou o game da sister, bem como a maneira de jogar de Pedro Scooby. Na época, ele declarou Arthur Aguiar como seu brother favorito da temporada.