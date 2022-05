Fernando Fernandes diz que ‘No Limite 6’ terá situações extremas e mais provas

Fernando Fernandes, apresentador do "No Limite 6", revela ser fã do reality show desde pequeno (Fábio Rocha/Globo)

O “No Limite 6″ vai estrear na noite desta terça-feira (03), após o remake da novela “Pantanal”, e Fernando Fernandes, apresentador do reality show, revela que o programa de 2022 será ainda mais desafiador para todos, incluindo ele.

“Temos uma temporada mais extrema, ainda mais desafiadora. Será bem duro para todos, inclusive para mim. Com dois programas na semana, o dobro de provas, colocando todos no limite o tempo todo”, disse o atleta, que ficou famoso após participar do “BBB”, em uma live do Instagram.

Fã do “No Limite” desde a primeira temporada, que foi apresentada por Zeca Camargo, Fernando Fernandes afirma que está se preparando há algum tempo para viver essa experiência para comandar o reality show da Globo.

Fernando Fernandes assume o "No Limite 6" (Fabio Rocha/Divulgação/Globo)

“Sou fã desde moleque, e sempre quis participar. Foi um prazer enorme receber o convite para apresentar. Sinto que minha vida foi forjada para estar aqui. O programa tem parte da minha essência, sou um atleta outdoor, vivo no limite, em uma cadeira, muitas vezes com a minha vida em jogo. Esse ambiente é o meu habitat”.

Ansioso pela estreia, nesta terça-feira (03), Fernando Fernandes afirma que manteve-se focado para apresentar o programa como se estive indo competir uma prova: “Me preparei como se estivesse indo para uma final de canoagem, como se minha vida estivesse em jogo. Desde quando recebi o convite até chegar aqui, treinei como se estivesse indo para o campeonato mundial mais importante da minha vida. Porque é. Estou colocando tudo em prática. Tudo o que eu tenho para dar, está aqui”.

Antes da estreia na Globo, Fernando falou sobre a seleção dos 24 anônimos que vão se jogar no reality show de sobrevivência: “Acho que os participantes deste ano estão mais preparados, porque são todos fãs do programa. São pessoas anônimas que assistem o reality, conhecem as provas e sabem o que vão encontrar”.

O famoso ainda alertou quem pretende participar de uma temporada futura: “A preparação é necessária porque aqui é selva, condições extremas, e se você não estiver preparado, não vai sobreviver no jogo. Não só fisicamente, como também psicologicamente”.

LEIA TAMBÉM: Equipe de ‘Pantanal’ viaja para gravar as últimas cenas no Mato Grosso do Sul

Ana Clara e Fernando Fernandes apresentam a nova temporada do reality show "No Limite" (Fabio Rocha/Divulgação/Globo)

O “No Limite 6″ será exibido toda terça-feira e quinta-feira, após a novela “Pantanal”, com apresentação de Fernando Fernandes Aos domingos, após o “Fantástico”, Ana Clara assume o comando do “No Limite: A Eliminação”, onde conversa com o eliminado da semana.

LEIA TAMBÉM: Tudo que sabemos sobre a estreia da 6ª temporada do ‘No Limite’