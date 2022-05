Estas são as estreias mais esperadas de maio no Disney Plus

Maio parece ser um grande mês para o Disney Plus. Isso porque uma das séries mais esperadas para este ano deve chegar na plataforma: ‘Obi-Wan Kenobi’. Além disso, maio também marca o fim dos episódios semanais de ‘Cavaleiro da Lua’, a última série da Marvel Studios lançada na plataforma.

Veja abaixo os lançamentos mais esperados deste mês na Disney Plus.

‘Obi-Wan Kenobi’

Disponível a partir de 27 de maio. Neste dia, serão lançados 2 episódios da série. A nova aventura de Star Wars trará Ewan McGregor reprisando seu papel no universo de George Lucas e se situa dez anos após ‘Star Wars: A Vingança dos Sith’. Ewan McGregor retorna acompanhado por Hayden Christensen como Anakin Skywalker, que posteriormente se tornaria Darth Vader.

‘Disney Gallery: The Book of Boba Fett’

Estará disponível a partir de 4 de maio e é um documentário com imagens nunca antes vistas da série sobre o caçador de recompensas favorito dos fãs.

‘Cavaleiro da Lua’

No dia 4 de maio, chegará à Disney Plus o último episódio da série que conta a história deste herói com transtorno dissociativo de identidade e que recebe super-poderes de um deus egípcio.

A série estreou no mês passado na plataforma e vem reunindo boas críticas.