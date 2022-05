Esta foi a única condição que Elizabeth Olsen fez para a Marvel

A estreia de ‘Doutor Estranho no Multiverso da Loucura’, que coloca a Feiticeira Escarlate, interpretada no universo Marvel pela atriz Elizabeth Olsen, em um papel importantíssimo na Fase 4 do MCU (da sigla em inglês Marvel Cinematic Universe). O filme estreia dia 5 de maio nos cinemas brasileiros.

Elizabeth Olsen vai reprisar seu papel como Wanda Maximoff desde sua última aparição nos filmes da Marvel, em ‘Vingadores: Era de Ultron’, de 2015. No ano passado, a atriz viveu novamente na pele da Feiticeira Escarlate na série da Marvel Studios para a Disney Plus ‘WandaVision’, ao lado do companheiro de elenco Paul Bettany, que interpreta Vision.

A série se situa três semanas após os eventos do longa ‘Vingadores: Ultimato’ e a trama é sobre Wanda, inadvertidamente, se viu em uma realidade paralela mágica em uma pequena cidade que ela conjurou por tristeza.

A série finalmente introduz Wanda como a Feiticeira Escarlate da Marvel e revela que ela é portadora de uma forma lendária de magia conhecida como “magia do caos”. A cena pós-créditos do final da série também a mostrou estudando o perigoso livro Darkhold de Agatha Harkness, um um poderoso grimório mágico que deve ter um impacto significativo nos eventos de ‘Doutor Estranho no Multiverso da Loucura’.

Em uma entrevista recente ao portal de entretenimento On Demand Entertainment, Elizabeth Olsen foi questionada se faria um filme solo. Admitindo que consideraria um filme da Feiticeira Escarlate se a Marvel “tivesse uma boa história para contar”. Ela disse também que, primeiro, precisaria de uma pequena pausa no papel.

“Ah, eu não sei, mas se eles tiverem uma boa história para contar, eu estarei lá”, disse a atriz.

Nos quadrinhos originais da Marvel, a Feiticeira Escarlate tem um relacionamento familiar complexo e muitas vezes obscuro com Magneto. Isso mesmo: o mutante X-Men.

Com a Marvel atualmente trabalhando para a inclusão de mutantes no MCU através do multiverso, talvez um filme solo de Wanda Maximoff/ Feiticeira Escarlate possa ajudar a estabelecer esse relacionamento.