‘Chapolin Colorado’ e ‘Night Sky’ estão entre os destaques do Amazon Prime Video para maio

O Amazon Prime Video anunciou suas novidades para o catálogo no mês de maio. Ao menos trinta e duas produções entram para a lista de títulos disponíveis no serviço, entre produções originais e licenciadas.

Dentre as produções originais, destaque para a nova série “Night Sky”. A história acompanha Irene e Franklin York, um casal que, anos atrás, descobriu uma câmara enterrada em seu quintal que inexplicavelmente os leva a um planeta estranho e deserto. Eles guardam esse segredo, mas logo percebem que a câmara é mais do que um simples portal.

Outra série que se sobressai entre as novidades é a terceira temporada de “Chapolin Colorado”, famoso seriado mexicano popularizado pelo SBT. Na mesma onde, a plataforma também adicionou a sétima temporada da animação de “Chaves”.

Vale destacar também as três temporadas completas de “Hannibal”, a trilogia completa de “O Poderoso Chefão” e quatro filmes da franquia “LEGO”, baseados nos universos de super-heróis e de “Jurassic World”.

Confira a lista completa de estreias do Amazon Prime Video em maio:

01/05 - O Chapolin Colorado (Temporada 3)

01/05 - Chaves em Desenho Animado (Temporada 7)

01/05 - Triunfo do Amor (Temporada 1)

01/05 - Lego DC Comics: Batman Be-Leaguered

01/05 - LEGO Jurassic World - A Fuga do Indominus Rex

01/05 - LEGO Marvel Super-Heróis: Vingadores Reunidos

01/05 - LEGO Marvel Super-Heróis: Sobrecarga Máxima

01/05 - Shrek 2

01/05 - O Poderoso Chefão 1, 2 e 3

01/05 - Unwanted Guest

01/05 - Volcano

05/05 - The Unsolved Murder of Beverly Lynn Smith

05/05 - Tarsilinha

06/05 - The Wilds (Temporada 2)

06/05 - Bosch: Legacy

12/05 - The Kids in the Hall

13/05 - Lizzo’s Watch Out For The Big Grrrls

13/05 - Moonfall: Ameaça Lunar

15/05 - A Summer Romance

15/05 - Love at the Sea

15/05 - Love at the Shore

15/05 - Amor Conectado

15/05 - Amor de Verão

19/05 - Bang Bang Baby

20/05 - Night Sky

21/05 - Agulha no Palheiro Temporal

27/05 - Clarice

27/05 - Emergency

27/05 - Bestseller

27/05 - Hannibal (Temporadas 1 a 3)

27/05 - The Contractor

31/05 - The Perfect Bride