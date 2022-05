Amazon Prime Video anuncia mudança de preços em planos mensais e anuais

O Amazon Prime Video fará um reajuste no valor de sua assinatura, a partir do dia 20 de maio. O serviço de streaming passará a custar R$ 14,90 no plano mensal, um aumento de 50%.

O serviço de streaming ganhou força no Brasil a partir de 2016, quando a empresa passou a investir em distribuição e produção de conteúdo, com estratégias para o público brasileiro.

Essa não é a primeira vez que a plataforma tem seu valor reajustado: quando chegou ao Brasil, custava R$ 7,90. Atualmente, a mensalidade é de R$ 9,90.

Apesar do reajuste, o streaming ainda segue entre os mais baratos do Brasil. Para efeitos de comparação, o plano mais básico do Globoplay custa R$ 19,90, enquanto a Netflix cobra R$ 25,90 por seu pacote mais simples.

De acordo com dados da NZN Intelligence, a Netflix ainda lidera o cenário nacional, com 17 milhões de assinantes brasileiros. Mas o Amazon Prime Video não fica muito atrás: atualmente, são cerca de 10 milhões de usuários.

A novidade foi recebida com memes na internet, veja:

amazon prime aumentando a mensalidade só pra pagar a serie de senhor dos anéis pic.twitter.com/8DO8SwCshw — thiago martins (@thiagoxmcx) May 3, 2022

Amazon prime saiu de 9,90 pra 14,90..... Jeff Bezos precisar voltar a ser o homem mais rico do mundo né pic.twitter.com/dHaTD333UJ — ɃɨȺ (@Zethztein) May 3, 2022

amazon prime subiu os valores



mais um dia que nos pobre continuamos perdendo pic.twitter.com/wcZov8GgRP — day ⋆ 🦊🔮📖: caprince³ (@pynchlove) May 3, 2022

a Amazon prime meteu um reajuste de 5 reais e eu só vou deixar esse recado pic.twitter.com/oYN6jsJVpt — micaelle | 📖: É assim que acaba (@micaaaaelle) May 3, 2022

Então é verdade que a Amazon Prime vai aumentar 30 conto pic.twitter.com/UQQ93ciDjg — Rãfy 🪐 SORTEIO NO FIX (@Rafyzito) May 3, 2022

Mudei a assinatura da Amazon Prime de mensal pra anual antes do aumento. pic.twitter.com/0Nkp9Znt6l — Ney (@NeyGoncalvez) May 3, 2022

Estreias do Amazon Prime Video em maio

Dentre as produções originais, destaque para a nova série “Night Sky”. A história acompanha Irene e Franklin York, um casal que, anos atrás, descobriu uma câmara enterrada em seu quintal que inexplicavelmente os leva a um planeta estranho e deserto. Eles guardam esse segredo, mas logo percebem que a câmara é mais do que um simples portal.

Outra série que se sobressai entre as novidades é a terceira temporada de “Chapolin Colorado”, famoso seriado mexicano popularizado pelo SBT. Na mesma onde, a plataforma também adicionou a sétima temporada da animação de “Chaves”.

Vale destacar também as três temporadas completas de “Hannibal”, a trilogia completa de “O Poderoso Chefão” e quatro filmes da franquia “LEGO”, baseados nos universos de super-heróis e de “Jurassic World”.

Leia também: ‘Elite’ vai ser renovada para sexta temporada na Netflix?