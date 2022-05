Volta de Silvio Santos ao SBT agita a web

Silvio Santos voltou a apresentar o seu programa no SBT após oito meses de afastamento (Reprodução/Twitter)

Silvio Santos voltou a apresentar o “Programa Silvio Santos” neste domingo (1) e virou assunto na web. O comunicador, que ficou afastado da atração por oito meses, participou de uma prova e colocou a filha, Patricia Abravanel, para apresentar a disputa com Ratinho no Jogo das 3 Pistas.

A atração divertiu os internautas. Muitos elogiaram a volta do comunicador, dizendo que ele estava afiado na disputa contra Ratinho. “Silvio Santos recebendo seu próprio dinheiro no jogo das três pistas hoje”, escreveu um internauta.

o Silvio Santos recebendo seu próprio dinheiro no jogo das três pistas hoje. #ProgramaSilvioSantos pic.twitter.com/AaYL4g8GZL — matheus (@matheusbss) May 2, 2022

“O Ratinho enfrentando o chefe, tendo a filha do dono como mediadora e um diretor com medo de perder o emprego, fica complicado”, destacou outra postagem na web.

#ProgramaSilvioSantos

O patrão está bem da "cuca" 🧠

Mas... O Ratinho enfrentando o chefe, tendo a filha do dono como mediadora e um diretor com medo de perder o emprego, kkk, fica complicado. #JogoDasTrêsPistas pic.twitter.com/WXlv1dBvnC — Caio SS (@CaioSS24) May 1, 2022

Em julho de 2021, depois de estar vacinado, Silvio chegou a gravar algumas edições de seu programa no mês de agosto -- em comemoração aos 40 anos de SBT. Como acabou testando positivo para a covid-19, ele acabou internado e se afastou dos estúdios mais uma vez.

Agora, aos 91 anos de idade, Silvio Santos está com o esquema vacinal completo contra o coronavírus e decidiu que era a hora de voltar.

Enquanto Silvio estava afastado, a atração semanal foi apresentada por Patricia. Em entrevista, o comunicador afirmou que a herdeira continuará sendo sua substituta oficial.

Futuro de Patrícia

De olho no desempenho da filha, Silvio avaliou que ela saiu bem no comando do programa: “Ainda bem que ela conduz bem o programa. Sorte minha!”.

Quando Patricia Abravanel assumiu, pela primeira vez, parte do “Programa Silvio Santos”, ela foi criticada por alguns fãs, mas ganhou o apoio de outros e também da direção da emissora, que afirmou que ela continuaria sendo a substituta oficial do patrão.

Ao longo de oito meses, Patricia seguia os passos do pai, mas também dava a sua cara aos quadros que apresentava, deixando as críticas negativas para trás, garantindo uma boa audiência ao programa.