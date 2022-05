[VÍDEO] Mulher é atingida por drone durante show de Luan Santana

Não era bem o que ela esperava: durante um show de Luan Santana, uma mulher que assistia à apresentação acabou sendo atingida por um drone.

O caso aconteceu na noite da última sexta-feira (29), durante show do cantor na Expogrande 2022, em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul.

Um vídeo do momento posterior está circulando pela internet desde o fim de semana. Nele, é possível ver o drone enroscado no cabelo da mulher, durante a apresentação da música “Meteoro da Paixão”, um dos maiores hits de Luan.

De acordo com o jornal local Campo Grande News, a mulher tem 24 anos e não quis se identificar, mas contou que se machucou e teve uma parte do cabelo cortado. “Estou com dor no ouvido até hoje”, disse.

Segundo a assessoria do cantor informou ao G1, o drone não fazia parte da estrutura do show de Luan Santana. Já a assessoria da Expogrande não manifestou posicionamento sobre o caso.

Alguém sabe se a mulher e o drone estão bem ? pic.twitter.com/CWeJiWjIqW — nog (@_joaonog) April 30, 2022

Luan City

Atualmente, Luan Santana trabalha em um novo projeto, “Luan City”, que já está totalmente gravado. O futuro álbum será divulgado aos poucos e é resultado da gravação do último DVD, na Vila Itororó, centro cultural no Centro da cidade de São Paulo.

Cada parte leva o nome de um integrante da família do sertanejo. A primeira se chama “Luan City Avenida Amarildo Santana” e faz uma homenagem ao pai de Luan. A segunda celebra a mãe do cantor, “Luan City Rua Marizete Santana”. A próxima deve ter o nome inspirado na irmã do sertanejo.

A ideia de Luan Santana para este projeto foi criar uma cidade que mistura vários ritmos, onde é possível reunir os amigos para festejar. “Luan City” deve trazer as parcerias com Chitãozinho & Xororó, Henrique & Juliano e Luísa Sonza.

